Фольга вместо тарелок: британка показала необычный способ экономии электроэнергии

Приготовление пищи - ежедневный процесс, без которого нельзя обойтись. Однако существует способ, который может помочь экономить электроэнергию на кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Что известно о способе

Британка Ребека Кабберли показала, как экономит она на использовании посудомоечной машины после удорожания коммунальных услуг.

Женщина застилает стол фольгой, а затем кладет нарезанные овощи, сыр, хлеб, ветчину. То есть все, что можно есть руками.

Кабберли рассказала, что ужин или обед в стиле пикника очень нравятся ее детям, они съедают все, что она приготовила. Также она не тратит время на сервировку стола и мытье посуды в машине.

Как британка раскладывает еду на столе (фото: mirror.co.uk)

Действительно ли такой способ действенный

Многие отреагировали на такой способ не очень положительно. Ведь люди считают, что Ребекка не думает об окружающей среде, поскольку фольга очень долго разлагается. На что женщина ответила, что экономит воду.

Другие же похвалили Ребекку за ее разумную идею, заявив, что это блестящий способ не мыть посуду.

Как еще можно экономить электроэнергию

Можно выключать приборы из розетки, если их не используете. Они ведь потребляют электроэнергию даже в состоянии покоя.

Также не ставьте горячие блюда в холодильник. В противном случае он будет терять больше энергии в поддержку установленной в нем температуры.

К тому же в электрочайник лучше наливать нужное количество воды, а не полный резервуар. Если все же вскипятили больше, то не выливайте лишнюю, а налейте ее в термос.

Закрывайте кастрюлю крышкой, когда готовите. Ведь таким образом вода закипит гораздо быстрее. Если вы готовите на маленькой сковороде, ставьте ее на маленькую конфорку.

Если выключили электричество - сначала держите пищу в холодильнике. Он еще несколько часов будет сохранять холод. Старайтесь реже открывать дверцу холодильника, чтобы не запускать внутрь тепло.