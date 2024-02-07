Флешмоб 21. Почему все начали показывать себя молодыми и каковы риски

В чем опасность флешмоба

Некоторые люди считают, что это не обычный флешмоб, и отмечают, что таким образом разные спецслужбы собирают частную информацию о пользователях.

Такое мнение озвучила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, это нужно разработчикам программ.

"Флешмоб 21, как и все остальные, конечно - это сбор частной информации. Не всегда ради того, чтобы следить персонально за вами. Это переоценка мощностей спецслужб и собственной значимости для них. Обычно это нужно разработчикам различных программ, технологий дистанционного воздействия, усовершенствование маркетинговых стратегий и использование в политических целях”, - написала она.

Журналист Богдан Буткевич тоже считает флешмоб - опасным. Свое мнение он изложил на страницах Facebook.

"А вы вот когда выкладываете дружненько свои фото в 21 - это вы для кого стараетесь? Для ФСБ, китайских или северокорейских спецслужб, которым как раз в базы данных нужна новая инфа/фотки или для интернет-воров. Бля*а, ну сколько уже говорили, что любые подобные флешмобы являются потенциальным способом сбора информации о вас же?" - написал Буткевич.

Откуда взялся флешмоб

Однако по информации издания The New York Times, инициатором флешмоба стал Демиан Раффа из штата Аризона (США), опубликовавшего фотографию из семейного путешествия в Мексику.

Свою идею он взял у матери, которая выслала ему это фото, рассказывая, что именно в тот момент они выпили вместе пиво после того, как ему исполнилось 21 год.

Демиан Раффа из штата Аризона (Скриншот)

Отмечается, что многие пользователи Facebook и Instagram присоединились к флешмобу, публикуя свои фотографии в возрасте 21 года. Представитель Meta сообщил, что, по меньшей мере, 3,6 миллиона человек приняли участие в этом тренде.

Профессор коммуникаций Сиракузского университета Макана Чок, специалист по социальным медиа, отметил, что участники, вероятно, делятся фотографиями именно в возрасте 21 года из-за культурного значения этого возраста в Соединенных Штатах, где именно с этого возраста разрешается потребление алкоголя.

Учасник флешмобу в США (Скриншот)