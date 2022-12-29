Фитнес-тренер развеял миф о важности режима питания

Нужно ли есть три раза в день в одно и то же время

Специалист говорит, что сейчас много экспертов по питанию, которые дают противоположные советы.

"Одни эксперты нам говорят, что надо завтракать, обедать, ужинать; другие добавляют еще перекусы; а проповедники периодической голодовки советуют всю еду съедать вечером", - пишет он.

Тренер рассказывает, что на протяжении миллионов лет наш предок ел не тогда, когда приходил завтрак или обед, и даже не тогда, когда хотел, а когда ему удавалось что-то добыть до трапезы.

Это означает, что с точки зрения эволюции и истории человек приспособлен к длительному голоду, ведь имеет разные запасы энергии на такие случаи.

От природы человек может выдержать долгий голод (фото: pixabay.com)

Когда люди начали вести оседлый образ жизни и выращивать пищу самостоятельно, устройство изменилось. Появилась возможность есть не тогда, когда что-нибудь подстрелишь, а когда возникнет желание.

Впоследствии прогресс пошел дальше, началось строительство городов и индустриализация, и рабочие были вынуждены есть по графику завтрака, обеда и ужина.

Но на самом деле завтрак, обед, ужин - это всего лишь общественная норма, культурный пережиток, придуманный не для оздоровления населения, а для повышения производительности рабочей силы.

"Режим питания - это не о здоровье, это о производительности труда. Для здоровья надо есть, когда хочешь. Аппетит или голод - встроенные в нас ощущения, которые организм образует как раз тогда, когда нуждается в пище", - объясняет эксперт.

Сократ говорил, что голод - лучшая приправа к еде, поэтому завтракать, обедать и ужинать стоит только тогда, когда испытываете желание. Так же следует и прекращать есть - когда чувствуете сытость. Это естественно для человека, а значит и здорово.