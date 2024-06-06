Фитнес эксперт показала всего три упражнения для стройного и молодого тела

Какие упражнения нужно делать для молодости и здоровья

Физические упражнения являются важнейшим фактором нашего общего здоровья и самочувствия. Отсутствие достаточной физической активности может значительно увеличить риск развития опасных заболеваний и проблем, таких как диабет, ожирение, деменция и сердечные заболевания.

По этой причине важно, чтобы вы пытались включить тренировку в любой день, независимо от того, насколько она интенсивна.

67-летняя тренер Денис Остин поделилась своей тренировкой, которую она выполняет каждое утро, чтобы повысить уровень энергии и активизировать метаболизм.

"Вот несколько движений, которые я делаю каждое утро. Я просыпаюсь, набираюсь энергии и ускоряю обмен веществ. Попробуйте их. Три легких движения", - сказала эксперт на видео.

Во время первого движения она встала, расставив ноги на ширине плеч. Делайте движения вперед и в стороны, словно вы боксируете, чтобы работал пресс. Делайте упражнение 60 секунд.

Второе движение - присядьте на одни ноге и почувствуйте, как работают мышцы, затем поднимите ногу вверх.

Третье упражнение – сядьте на пол, вытяните ногу и отожмитесь руками от пола.

Смотрите на видео правильное выполнение всех трех упражнений.