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Фитнес эксперт показала всего три упражнения для стройного и молодого тела

Тренер показала упражнения для молодости (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Для того чтобы быть в форме, вам не нужно покупать абонемент в спортзал, вы вполне можете заниматься в комфорте дома.

Какие три упражнения нужно делать для молодости тела, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео у TikTok фитнес-гуру Денис Остин.

Какие упражнения нужно делать для молодости и здоровья

Физические упражнения являются важнейшим фактором нашего общего здоровья и самочувствия. Отсутствие достаточной физической активности может значительно увеличить риск развития опасных заболеваний и проблем, таких как диабет, ожирение, деменция и сердечные заболевания.

По этой причине важно, чтобы вы пытались включить тренировку в любой день, независимо от того, насколько она интенсивна.

67-летняя тренер Денис Остин поделилась своей тренировкой, которую она выполняет каждое утро, чтобы повысить уровень энергии и активизировать метаболизм.

"Вот несколько движений, которые я делаю каждое утро. Я просыпаюсь, набираюсь энергии и ускоряю обмен веществ. Попробуйте их. Три легких движения", - сказала эксперт на видео.

Во время первого движения она встала, расставив ноги на ширине плеч. Делайте движения вперед и в стороны, словно вы боксируете, чтобы работал пресс. Делайте упражнение 60 секунд.

Второе движение - присядьте на одни ноге и почувствуйте, как работают мышцы, затем поднимите ногу вверх.

Третье упражнение – сядьте на пол, вытяните ногу и отожмитесь руками от пола.

Смотрите на видео правильное выполнение всех трех упражнений.

Напомним, тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.

А также мы рассказывали, как не переедать и не толстеть.

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