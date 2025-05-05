Фисташковый и пудрово-розовый: Андре Тан назвал топ-5 цветов, которые будут в моде летом 2025

Butter Yellow

Это нежный, мягкий оттенок желтого, который напоминает цвет растопленного масла или сливок. Его можно описать как светлый, теплый желтый, который содержит легкие кремовые нотки. Этот цвет часто ассоциируется с теплом, уютом и элегантностью, создавая спокойную и уютную атмосферу.

"Butter Yellow - самый теплый среди модных оттенков лета. Идеально работает в total look'ax или как акцент: платье-комбинация, свитшот, сандалии или шоперы. А также идеально подходит к загорелой коже", - отметил Андре Тан.



Андре Тан назвал трендовые цвета на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Powder Pink

Powder Pink - это мягкий, пудровый оттенок розового, сочетающий нежность, сдержанность и элегантность. Его еще называют "припудренный розовый" или "бледно-розовый", и он напоминает оттенок тонкой косметической пудры или утреннюю розовую дымку. Это один из универсальных пастельных цветов.

"Не яркий, а именно благородный розовый. Платье-комбинация, шелковая рубашка или костюм в Powder Pink - это всегда "вау, как стильно". Если хотите добавить нежности, но без наивности - это оно", - считает Тан.



Пудрово-розовый цвет в трендах лета (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Pistashio

Это мягкий, светлый зеленый оттенок с желтовато-кремовым подтоном, напоминающий цвет ядра фисташки. Это пастельный, приглушенный зеленый, объединяющий свежесть природы с деликатностью и сдержанной элегантностью. В нем нет агрессии - только покой, легкость и нотка ретро-шика.

"Тот случай, когда цвет уже сам по себе стильное заявление. Рубашки, шорты, топы, блейзеры или даже кроссовки в этом оттенке выглядят как Pinterest-мечта. Попробуйте total look или комбинируйте с белым или шоколадом и получите идеальный летний вайб", - подчеркнул Андре Тан.



Фисташковый оттенок в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Baby blue

Baby Blue - это мягкий, нежный оттенок синего цвета, напоминающий цвет голубого неба в ясный день или оттенок для новорожденных. Его можно описать как светлый и немного приглушенный синий с легким зеленоватым подтоном, что делает его очень приятным для глаз.

"Это новая альтернатива белому. Цвет, который дает ощущение прохлады даже в жару. Платья, джинсы, блузы - все в baby blue выглядит освежающим и дорогим", - рассказал стилист.



Модные цвета на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Mocha Mousse

Mocha Mousse - это глубокий, теплый оттенок коричневого с нотками молочного шоколада и кофе. Его название намекает на сладкий десерт - мягкий, кремовый мусс с кофейным привкусом - и точно передает атмосферу этого цвета: уютную, изысканную и соблазнительную.

"Mocha Mousse идеально работает и в дневном, и в вечернем виде. Льняные брюки, топы с открытыми плечами, кожаные сумки или боди - в этом цвете все выглядит лаконично и с характером", - отметил Андре Тан.



Самый модный оттенок коричневого на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)