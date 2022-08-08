Фінансові втрати та програші: знаки Зодіаку, яких скоро чекає біда з грошима

Гороскоп з 8 по 14 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким слід бути вкрай обережними з грошима, адже їм може сильно не підфартити в цей час.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Овни на цьому тижні відчують брак фінансових коштів. У жодному разі не спокушайтеся на авантюрні пропозиції. За допомогою можете звернутися до впливових знайомих або до батьків. Але звертайтеся не з позиції, що вам все винні, а проявіть належну повагу.
Раки, на цьому тижні не вкладайте гроші в банк і не укладайте договір на тривале страхування. Загрожує втратою фінансів. Але укладати угоди з іноземними партнерами буде надзвичайно вигідно. Зараз хороший період для розв'язання будь-яких юридичних питань.
Козерогам не варто на цьому тижні ризикувати своїми та чужими грошима. Гра на біржі або в казино буде провальна. Але добре вийде зміцнити своє хобі додатковими навичками та знаннями. Можна записатися на курси водіння.
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