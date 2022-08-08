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Фінансові втрати та програші: знаки Зодіаку, яких скоро чекає біда з грошима

Колаж РБК-Україна: Гороскоп з 8 по 14 серпня 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 8 по 14 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким слід бути вкрай обережними з грошима, адже їм може сильно не підфартити в цей час.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Овни на цьому тижні відчують брак фінансових коштів. У жодному разі не спокушайтеся на авантюрні пропозиції. За допомогою можете звернутися до впливових знайомих або до батьків. Але звертайтеся не з позиції, що вам все винні, а проявіть належну повагу.

Рак

Раки, на цьому тижні не вкладайте гроші в банк і не укладайте договір на тривале страхування. Загрожує втратою фінансів. Але укладати угоди з іноземними партнерами буде надзвичайно вигідно. Зараз хороший період для розв'язання будь-яких юридичних питань.

Козеріг

Козерогам не варто на цьому тижні ризикувати своїми та чужими грошима. Гра на біржі або в казино буде провальна. Але добре вийде зміцнити своє хобі додатковими навичками та знаннями. Можна записатися на курси водіння.

Читайте також повний прогноз на тиждень для кожного знаку Зодіаку.

Крім того ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними.

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