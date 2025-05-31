Финансовая подушка без стресса: как начать откладывать деньги и не бросить за месяц

Как накапливать на финансовую подушку

"Финансовую подушку обычно собирают для того, чтобы покрывать непредвиденные расходы - на случай, если что-то происходит с доходами или просто непредсказуемо", - объясняет эксперт.

Классический совет - откладывать 10% с каждого дохода. Однако по словам Шепель, не всем это под силу.

"У меня были клиенты, которые не могли откладывать 10% и начинали с пяти. Мы держали фокус внимания не на сумме, а на том, что человек формирует навык откладывать деньги", - отмечает она.

Нужно ли считать мелкие расходы

"Обязательно!" - отмечает эксперт. По ее словам, именно мелкие расходы, например кофе или проезд, часто оказываются неожиданно большими.

"Когда я впервые начала вести детальный учет, я была поражена двумя категориями: продукты в супермаркете и кофе. Это было как озарение", - рассказывает она.

Однако это не значит, что нужно лишать себя привычного комфорта.

"Мы решили не снижать уровень жизни, а просто купили кофемашину. Она окупилась за четыре месяца", - делится Шепель.

Как копить на большие финансовые цели

Финансовая подушка - это одна история. Но накопление на образование, жилье или авто - это отдельный процесс.

"Финансовая подушка - это деньги, которые просто лежат на всякий случай. Это сумма, которая должна покрывать примерно шесть месячных обязательных расходов", - объясняет эксперт.

Для любой финансовой цели должен быть отдельный "конверт", "банка", счет или карта - как вам удобно. Это должны быть отдельные накопления. Есть два подхода к планированию крупных целей:

определить сумму и разбить ее на месячные взносы.

определить доступную месячную сумму и посчитать, за какое время вы достигнете цели.

"Самое важное - отслеживать прогресс и быть себе другом, особенно в начале", - заключает Елена Шепель.