Финалистка "Холостяка-13" раскрыла правду об условиях пребывания на шоу

Что говорит Юзьвак

Анастасия отмечает, что заявления о жестких контрактах на шоу "Холостяк" являются большим преувеличением. Она говорит, что да, участницы не жили в роскошных отелях до первой вечеринки, поскольку было много людей, и им не могли снимать "хоромы". Но так продолжалось всего два дня. Ни о каких тиранических условиях, по ее словам, здесь речь не идет.

"Два дня надо было пожить в обычных отелях. Но всего два дня. Какие там тиранические условия? Вообще такого не было, честно. Мне дали время, чтобы я могла прочитать весь мой контракт. В тот момент мне делали макияж три часа, я читала, никто меня не подгонял", - объясняет Юзьвак.

"Все вопросы, которые у меня были, я задавала, мне отвечали. Поэтому мне кажется, что заявления о жестких контрактах - просто способ немного дольше потянуть свою популярность, получить внимание через проект. Так же делают все эти блогеры, пытаются каким-то образом привлечь внимание обсуждением "Холостяка", - добавила она.

Анастасия Юзьвак с другими участницами (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Финалистка программы также прокомментировала свое отношение к участницам, которые начинают критиковать "Холостяка" после окончания съемок. Она считает, что девушки решаются на подобное, чтобы как можно дольше "продержать на плаву" свою популярность.

"Вообще не понимаю, почему девушки хотят как-то обидеть проект. Почему они вообще пытаются обидеть платформу, которая дала им такую стартовую площадку? Но другой вопрос в том, почему такие девушки за эти годы не сумели другими способами привлечь к себе внимание медиа, сделать что-то ценное для социума, чтобы стать популярной или чтобы дать какую-то ценность людям, чтобы их узнавали", - говорит Юзьвак.

"Это просто для привлечения внимания к своей персоне, потому что просто не хватило какого-то природного таланта, мудрости, чтобы сделать это другими способами за эти годы", - также говорит таролог.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Напомним, Анастасия вместе с волонтером и переводчицей Инной Белень дошла до финала. Однако в крайнем выпуске шоу главный герой Александр Терен выбрал не ее, а ее соперницу.

Впоследствии девушка сказала, что все сложилось именно так, как должно было сложиться, и что у нее нет сожалений по поводу своего участия в романтическом реалити.