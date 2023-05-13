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Финалистка Евровидения 2023 от Эстонии пела в Крыму с Киркоровым: всплыло видео

Alika во втором полуфинале Евровидения (фото: instagram.com/eurovision)
Автор: Светлана Мащенко

Эстонская певица Alika, которая вышла в финал Евровидения и 13 мая будет бороться за победу в гранд-финале конкурса в Ливерпуле, как оказалось, выступала в оккупированном Крыму в 2015 году.

Что об этом известно, узнайте ниже в материале Styler.

Почему Alika поехала в Крым

Тогда певице, полное имя которой Алика Милова, было 12 лет, и она принимала участие в конкурсе "Детская Новая волна", проходившем в детском лагере "Артек" в Ялте.

На сцену артистка выходила с путинистами Басковым, Киркоровым и Жасмин.

"На открытии я пела с Николаем Басковым и девятилетней исполнительницей из Молдовы Эрикой Мустяце, потом была общая песня всех участников с Филиппом Киркоровым, потом мы вдвоем пели с Жасмин и в конце снова все вместе исполняли гимн "Новой волны", который написал организатор этого конкурса Игорь Крутой", - перечисляла Алика в давнем интервью.

Что певица говорит по этому поводу

Свое выступление в оккупированном Крыму уже взрослая артистка не объясняет, но раньше она рассказывала, что поддерживает Украину и хочет приехать в Киев.

В прошлом году Алика выступала на большом концерте в поддержку Украины и исполнила песню "Океана Эльзы" - "Я не здамся без бою". Певица говорит, что знает многие украинские песни.

У певицы также есть корни в Украине. Ее родные по бабушкиной линии живут в разных украинских городах.

Также читайте, что украинцы показали яркое шоу на "Евровидении" и поразили всех.

Кроме того, узнайте, как прошел второй полуфинал Евровидения.

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