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Фінал міг бути іншим: побита в поїзді українка розповіла про втечу від насильника

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 18:32
Фінал міг бути іншим: побита в поїзді українка розповіла про втечу від насильника
Анастасія Лугова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Анастасія Лугова розповіла про напад в поїзді

У ніч з 31 липня на 1 серпня в потязі Маріуполь-Киів чоловік напав на жінку з дитиною і намагався її згвалтувати. Після нападу у Анастасії Лугової залишилися множинні гематоми на тілі, і особливо на обличчі.

На третій день після інциденту жінка розповіла, що ця моторошна історія могла закінчиться зовсім інакше. Але в соцмережах люди їй пишуть, що вона зробила правильно, що спробувала втекти від насильника. Про це потерпіла написала на своїй сторінці в Facebook.

"До мене до цього часу не дійшло, що фінал міг бути іншим ... Мені так багато пишуть, говорять, що я вибрала правильний шлях втечі. Тоді іншого не було в голові", - зазначила Лугова.

За словами Анастасії, найголовніше для неї в ту страшну ніч було вивести чоловіка, що напав з купе, де також знаходився її малолітній син. Коли насильник завів її в своє купе і показав ніж, то вона зрозуміла, що не вийде звідти. Також вона подумала про те, що він може вбити її сина, щоб він не плакав. Але син її врятував, хлопчик плакав і кликав маму.

Фінал міг бути іншим: побита в поїзді українка розповіла про втечу від насильника

Анастасія Лугова (фото: facebook.com/anastaisha.lygova)

"Ця сутність не хотіла мене відпускати, говорив, що "зараз все зробимо і підеш". Але я пішла на хитрість, переконавши його, що дитина зараз всіх розбудить і нічого не вийде тоді зробити. Він мене відпустив, але "повернися, інакше я тебе знайду", - додала вона.

Анастасія зрозуміла, що у насильника була вже відпрацьована схема, по якій він діяв. Вона вважає, що спочатку чоловік залякує дівчат, тому він їх б'є. Жінки погоджуються на все аби він припинив.

Після цього він говорить своїм жертвам, щоб вони поводилися добре, інакше зробить їм боляче. Боячись болю дівчата погоджуються на все. Він знущається, як хоче, і б'є їх сильніше, оскільки тільки від цього він отримує задоволення.

"А по приїзду до Києва залишає напівживу і чи мертву в купе, можна прикрити - ніби спить. Сам - просто виходить. А жертву виявлять, коли всі вийдуть. І навіть не зрозуміють хто це зробив. Адже мразота їхав без квитка. Він залишиться безкарним і буде чекати наступної нічної поїздки ", - написала Анастасія.

Нагадаємо, що після побиття і спроби зґвалтування в поїзді Укрзалізниці українки запустили флешмоб і поставили вимогу.

Ми також писали про те, що співробітники Укрзалізниці відмовляли постраждалу викликати поліцію.

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