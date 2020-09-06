Ці фільми допоможуть вам заробити мільйони: стати багатим - просто

Кіно про бізнес і успішних людей - це потужний мотиватор, який змушує нас замислитися про своїх ресурси і можливості, стимулює до активних дій і може навіть стати поштовхом для початку власної справи.

Styler підібрав для вас найкращі фільми про підприємництво, а також про людей, які надихають своєю наполегливістю, витримкою, рішучістю і зухвалістю - якостями, які привели їх до успіху. Приємного перегляду і аналізу!

"Джой"

В основу фільму лягла історія про далеко непросте життя Джой Мангано - відомої американської винахідниці, тієї самої, що сконструювала швабру з самовіджимом і заснувала величезну компанію товарів для дому Ingenious Designs. Сьогодні Джой - успішна, популярна і багата, але щоб домогтися успіху, їй довелося пройти через багато що: проблеми з фінансами, особисті негаразди, сімейна криза, зрада близьких і бізнес-партнерів. Саме про те, як мати-одиначка, що має на плечах трьох дітей, іде до своєї мрії, вирішив розповісти у своєму захоплюючому фільмі режисер Девід О. Рассел. У головній ролі - оскароносна Дженніфер Лоуренс.

"Засновник"

Рей Крок більшу частину життя пропрацював продавцем побутової техніки для кухні. Всі ці роки він на бігу харчувався в місцевих забігайлівках, що не відрізняються високим сервісом обслуговування і якісною їжею, мріючи про свою прибуткову справу. Одного разу йому надходить замовлення на міксери від власників великого закладу братів Макдональд, знайомство з якими повністю змінить його спосіб життя і подальшу долю ресторану "Макдональдс". У головній ролі - неперевершений Майкл Кітон.

Трейлер до фільму "Засновник", 2020

"Авіатор"

Екранізована біографія Говарда Хьюза - авіаційного винахідника і засновника найбільшої корпорації у сфері кіно - здатна надихнути кожного починаючого підприємця, а особливо тих, хто може поскаржитися на брак мотивації та цілеспрямованості. Кінострічка з інтригуючим сюжетом від культового режисера Мартіна Скорезе, що розповідає про життя геніальної людини, стала справжньою легендою 2004 року - була номінована на 11 премій "Оскар" і отримала відразу 5 з них, а також 3 Золотих Глобуси, 4 премії Британської кіноакадемії і головний приз каналу MTV. Головну роль зіграв всенародний улюбленець - Леонардо Ді Капріо.

"Золото"

Немолодий ділок Кенні Уеллс все життя намагався побудувати бізнес. У його мріях - розкішні вілли сусідили з костюмами за кілька тисяч доларів, проходили презентації на фешенебельних курортах, про нього писали в газетах і говорили на телебаченні. В реальності ж досить хитрого і розумного бізнесмена не раз кидали партнери, пускаючи під укіс сміливі проекти збагачення. Але Кенні не з тих людей, які звикли здаватися. В його голові визрів новий план - відправитися на пошуки золотої жили в Індонезію, завдяки чому він зможе вирішити всі фінансові проблеми. Чим обернеться ця навіжена ідея і чи вдасться сміливому мрійнику переламати долю, дивіться самі! Головну роль зіграв оскароносний геній Меттью Макконахі.

"Дике поле"

У центрі подій виявляється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення свого старшого брата. Йому доводиться повернутися в рідне місто Донецьк, щоб захистити сімейний бізнес від зазіхань місцевих рейдерів. Хоча мова йде про стареньку бензоколонку, для родичів дуже важливо залишити її під своїм контролем. Динамічна і інтригуюча кінострічка від українського режисера Ярослава Лодигіна отримала безліч позитивних відгуків від глядачів. У головній ролі - Олег Москаленко.

Трейлер до фільму "Дике поле", 2018

"Людина, яка змінила все"

Біографічний фільм про спорт з Бредом Піттом у головній ролі здатний стати потужним мотиватором для багатьох сучасних підприємців. У сюжеті розгортається справжня драма навколо амбітного і наполегливого чоловіка, який колись сам подавав великі надії в спорті. Однак, через роки, він так і не зміг сповна отримати вигоду від своїх можливостей, тому тепер його призначення - наставляти на шлях інших талановитих людей. Хоча головний герой і терпить ряд невдач, він продовжує йти вперед. Адже в бізнесі, як і в спорті, якщо ви подолали страх, смуток і апатію, навіть з мінімальними ресурсами можна прийти до блискучих результатів і знайти ефективне рішення проблеми.

"В гонитві за щастям"

Чергова драма, заснована на реальній історії, але на цей раз максимально добра і натхненна. За сюжетом головний герой у виконанні Уілла Сміта змінює одну роботу за іншою, лише б забезпечити маленького сина. Втративши все в один момент, вони обоє залишаються на вулиці. Однак ніщо не може змусити молодого батька опустити руки і перестати працювати заради майбутнього своєї дитини. Наш герой здійснює неможливе - проходить важкий і довгий шлях від невдахи до засновника брокерської фірми і мільйонера.

"Соціальна мережа"

Історія створення найбільшої в світі соціальної мережі - Facebook і сходження на п'єдестал успіху Марка Цукерберга у виконанні чудового актора Джессі Айзенберга - сподобається глядачам, в першу чергу, своїм напруженням пристрастей в химерних сплетеннях дружби і грошей. Картина наочно відображає власний слоган: "Не можна завести 500 мільйонів друзів, не наживши жодного ворога". Підприємці-початківці, та і всі, хто запускає будь амбітний стартап повинні розуміти, що в житті інколи так і буває. Якщо ви йдете до успіху, будуть на вашій дорозі і недоброзичливці. Важливо це знати і бути готовим.

"Небезпечна гра Слоун"

Елізабет Слоун - талановитий і розважливий аналітик в лобістській компанії. Вона знає, як змусити конгрес США прийняти потрібні рішення і не соромиться брудних методів маніпуляції. Але нова справа про торгівлю зброєю змушує її згадати про мораль. Слоун вирішує боротися зі своїми вчорашніми союзниками навіть ціною власної кар'єри. У головній ролі - чудова Джессіка Честейн.

Трейлер до фільму, "Небезпечна гра Слоун", 2018

"Клуб мільярдерів"

Хитрість, невідпорність і дар переконання - якості, якими нагороджені молоді головні герої фільму. Використовувати свої таланти вони будуть, організовуючи зухвалі і ефектні фінансові афери та маніпуляції. Прикинутися мільярдерами, щоб дістатися до кишень цих ділків бізнесу, здається їм чудовою ідеєю. "Гроші роблять гроші" - в цьому і полягає суть їх побудови фінансової піраміди. Але на шляху до багатства герої не помічають, як помалу стають жертвами власної небезпечної гри. З часом за зірваний великий куш членам клубу мільярдерів доведеться розплатитися занадто великою ціною. У головній ролі - талановитий молодий актор Энсел Эльгорт.

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