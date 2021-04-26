Що за фільм "Земля кочівників", який отримав Оскар 2021: доброта і терпимість

Стрічка, створена жінкою-режисером, заснована на документальному романі Джесіки Брудер. Вона присвячена історії жінки, яка втратила всі гроші через економічну кризу і тепер живе як сучасна кочівниця: борознить простори неосяжної Америки в пошуках нового підробітку.

"Спасибі Академії та іншим номінантам. Спасибі нашій долі за те, що вона дала можливість нам зробити це кіно. Спасибі кочівникам, які їздять дорогами. Саме ви навчили нас бути добрими і терпимими", - сказала Хлоя Чжао, отримуючи заповітну нагороду.

Відзначимо, що за перемогу в номінації "Найкращий фільм" також змагалися картини "Батько", "Юда і чорний Месія", "Манк", "Мінарі", "Перспективна дівчина", "Звук металу", "Суд над Чиказькою сімкою".

Довідка про фільм "Земля кочівників"

Режисер: Хлоя Чжао

У ролях: Френсіс МакДорманд, Гей ДеФорест, Патриша Грайр, Лінда Мей, Анджела Рейс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул та ін.

Сценарій: Хлоя Чжао, Джессіка Брудер

Оператор: Джошуа Джеймс Річардс

Кадр з фільму "Земля кочівників"

Про що оскароносний фільм

У картині Макдорманд зіграла співробітницю заводу з виробництва гіпсокартону на ім'я Ферн. Внаслідок економічного краху промислового містечка в сільській Неваді вона збирає свій фургон і відправляється в дорогу. Вона вивчає життя поза звичним суспільством як сучасний кочівник.

Цікаво, що у фільмі крім професійних акторів знялися справжні кочівники: Лінда Мей, Свенкі і Боб Уеллс. Вони стали наставниками і супутниками Ферн в дослідженні безкрайніх ландшафтів американського Заходу.

Для Макдорманд ця нагорода стала третьою в її кар'єрі. У 1997 році вона отримала "Оскар" в номінації "Краща актриса" за роль у фільмі "Фарго", а в 2018 році була удостоєна премії в тій же категорії за роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

"Земля кочівників", трейлер