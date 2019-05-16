Фільм "Джон Вік 3": дивитися онлайн трейлер

Герою Кіану Рівза доведеться битися з цілою армією найманих вбивць у новому бойовику "Джон Вік 3". Трейлер і цікаві факти про фільм - в нашому матеріалі.

Трейлер бойовика "Джон Вік 3" (youtube.com/planetakino)

Сюжет

Колишньому кілеру Джону Віку знову загрожує смертельна небезпека. Цього разу він порушив правила кримінального світу ассасинів, коли скоїв вбивство на забороненій території готелю "Континенталь".

За голову Віка призначена винагорода в 14 млн доларів. У нього є тільки година, щоб втекти з Нью-Йорка від погоні справжньої армії найманців.

Кадр із фільму (youtube.com/planetakino)

Зйомки

Прем'єрний бойовик став вже третім фільмом про Джона Віка. Перший вийшов у 2014 році, а друга частина в 2017-му. Режисером всієї франшизи є Чад Стахелскі, сценаристом виступив Дерек Колстад.

Участь в продюсуванні і розробці сюжету "Джона Віка 3" приймав виконавець головної ролі Кіану Рівз. У фільмі також знімалися: Холлі Бері, Лоуренс Фішберн, Анжеліка Х'юстон, Марк Дакаскос, Ленс Реддік і інші.

Частина зйомок фільму "Джон Вік 3" проходила в Марокко, де і стався кумедний випадок. Бездомні коти ледь не зірвали роботу над однією зі сцен. На майданчик забралося кілька десятків безпритульних тварин.

Знімальній команді довелося спорудити для них будиночки і підгодовувати, щоб коти не заважали процесу.

Кадр із фільму (youtube.com/planetakino)

Але не обійшлося без тварин і в кадрі. Героїня Холлі Беррі використовувала в бійці вівчарок, а Кіану Рівзу довелося сісти на коня, коли його герой повинен був втекти від переслідувачів.

Нагадаємо, голлівудський актор Кіану Рівз знявся в фотосесії для травневого обкладинки журналу GQ. Фото 54-річного актора в строгому костюмі зроблені в чорно-білому стилі.

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