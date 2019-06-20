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Фільм "Дитячі ігри": дивитися онлайн трейлер

STYLERФільми і серіали    20.06.2019 - 07:00
Фільм "Дитячі ігри": дивитися онлайн трейлер
Кадр із фільму (YouTube/planetakino)

Дата прем'єри в Україні, сюжет і трейлер нового хоррора "Дитячі ігри"

Фільм жахів "Дитячі ігри" про злісну ляльку-вбивцю Чакі є ремейком стрічки 1988 року. Над перезапуском культового хоррору працювали продюсери трилера "Воно". Дивитися онлайн трейлер можна у нас на Styler.

Дитячі ігри - трейлер (YouTube/planetakino)

Дата виходу в Україні: 20 червня 2019

Жанр: хоррор

Режисер: Ларс Клевберг

Про що фільм

У день свого народження Енді отримує від мами бажаний подарунок - популярну ляльку, яка за допомогою спеціального додатку може підключатися до домашньої електроніки.

Незабаром хлопчик починає підозрювати, що іграшка здатна на жахливі речі. Разом із друзями Енді спробує зупинити живу ляльку.

Головна відмінність від оригінального сюжету полягає в тому, що у фільмі кінця 80-х в іграшку вселявся дух серійного маніяка, а в рімейку Чакі - робот, який вбиває, використовуючи сучасні технології.

Кадр із фільмуКадр із фільму (YouTube/planetakino)

Цікаві факти

Франшиза про ляльку Чакі включає 7 фільмів, випущених починаючи з 1988 року. Вони були настільки популярні, що отримали статус найуспішнішої серії фільмів жахів в історії кіно.

Примітно, що сюжет був навіяний реальною драматичною історією за участю іграшки. В середині 80-х в черзі за лялькою Cabbage patch хуліган вбив чоловіка, після чого був застрелений поліцією прямо на місці злочину.

Режисером фільму "Дитячі ігри" 2019 року є Ларс Клевберг, для якого ця робота стала дебютом у повнометражному кіно.

Сценаристи: Тайлер Бертон Сміт і Дон Манчіні (працював над сюжетм всіх фільмів франшизи).

Гебріел Бейтман у фільмі "Дитячі ігри"Гебріел Бейтман у фільмі "Дитячі ігри" (YouTube/planetakino)

Головні ролі виконали: Обрі Плаза (серіал "Легіон"), Марк Хемілл ("Зоряні війни"), Гебріел Бейтман (серіал "Американська готика"), Брайан Тайрі Генрі (серіал "Атланта"), Девід Льюіс (серіал "Модифікований вуглець") та ін.

Нагадаємо, в український прокат вийшло продовження зворушливої історії про пригоди домашнього улюбленця Бейлі "Подорож хорошого пса".

Також дивіться у нас на Styler трейлер прем'єрного фентезі-бойовика про суперагентів "Люди в чорному: Інтернешнл".

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