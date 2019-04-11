Фільм "Приватна війна": дивитися онлайн трейлер

"Приватна війна" - реальна історія про жінку-репортера, яка ризикувала життям в зонах бойових дій. Головні ролі у фільмі виконали Розамунд Пайк і Джеймі Дорнан.

"Приватна війна" - трейлер фільму (YouTube/planetakino)

Сюжет

Прототипом головної героїні є Марі Колвін - журналістка видання The Sunday Times. Вона - одна з найвідоміших військових кореспондентів сучасності.

За свою кар'єру Марі не раз відправлялася до епіцентрів збройних конфліктів. Вона висвітлювала події в Чечні, Косово, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, громадянську війну на Шрі-Ланці. Саме на Шрі-Ланці жінка позбулася лівого ока.

Кадр із фільму (YouTube / planetakino)

Завдання в Сирії стало для журналістки останнім. Колвін загинула під обстрілом під час атаки сирійської армії.

Акторський склад

Режисером фільму є Меттью Хейнеман ("Місто привидів", "Земля карателів"). Сценарій був написаний на основі статті Марі Бреннер під назвою "Приватна війна Мері Колвін", опублікованої в журналі Vanity Fair.

Головну роль в біографічній драмі виконала Розамунд Пайк ("Зникла", "Недруги"). За акторську роботу в цій картині Пайк була номінована на Золотий глобус. Напарника головної героїні, фотографа Пола Конроя, зіграв Джеймі Дорнан ("50 відтінків сірого", серіал "Крах").

Джеймі Дорнан у фільмі "Приватна війна" (скрін YouTube / planetakino)

Також у фільмі знімалися: Том Холландер, Стенлі Туччі, Фей Марс, Грег Уайз і інші.

До речі, в квітні в український прокат вийшов трилер "Кладовище домашніх тварин" за романом Стівена Кінга.

Також в кінотеатрах стартував показ фантастичного трилера "Битва за Землю" про протистояння людей і прибульців в боротьбі за контроль над планетою.