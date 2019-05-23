Фільм "Аладдін": дивитися онлайн трейлер

23 травня в український прокат виходить комедійний мюзикл "Аладдін". Дивитися онлайн трейлер прем'єри можна у нас на Styler.

Аладін - офіційний трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Про що фільм

Персонажі популярного мультфільму студії Disney знову оживуть на кіноекранах через 27 років. Сюжет арабської казки незмінний - злодюжка Аладдін мріє підкорити серце принцеси Жасмин і готовий заради цього на все.

Кадр з фільму "Аладдін" (скрін YouTube/B&H Film Distribution Company)

Тим часом хитрий візир Джафар хоче захопити владу в Аграбі, але для цього йому потрібно заволодіти чарівною лампою. І тут Джафар стикається зі складністю, адже пройти до печери чудес, де захований бажаний скарб, може лише той, кого назвают "алмаз неограненний". Несподівано, але цією людиною є хлопчина Аладдін.

Актори і ролі

Режисером і сценаристом фільму став Гай Річі ("Шерлок Холмс", "Меч короля Артура", "Великий куш"). Роль Аладдіна виконав Мена Массуд. Принцесу Жасмін зіграла Наомі Скотт. На роль східної красуні також розглядалася британська співачка і танцівниця Джейд Фьоруолл.

Уілл Сміт у ролі Джина (скрін YouTube/B&H Film Distribution Company)

Найбільш колоритного персонажа, Джинна з чарівної лампи, зіграв Уілл Сміт. Ще до виходу фільму в прокат, гру актора розкритикували. Але Сміт заявив, що потрібно дочекатися прем'єри і спочатку подивитися фільм повністю.

Джафара мріяв зіграти британський актор Патрік Стюарт, який в 1992 році відмовився працювати в анімаційному фільмі Діснея. Однак в новому фільмі роль візира дісталася Марвану Кензарі.

До речі, раніше в прокат вийшов гостросюжетний бойовик "Джон Вік 3" з Кіану Рівзом у головній ролі.

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