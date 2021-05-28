Філія пекла: журналістка показала, в яких умовах туристи змушені здавати ПЛР-тести в аеропорту

Туристи по поверненню в Україну повинні показати негативний ПЛР-тест або відправитися на самоізоляцію за допомогою програми "Вдома". Вийти з самоізоляції можна швидко - для цього потрібно здати ПЛР-тест відразу після прильоту. У великих аеропортах стали надавати послуги з тестування, і пасажири можуть перевіритися на коронавірус відразу після перетину прикордонного контролю.

Вона розповіла, що місця для здачі тесту не організовані, там знаходиться дуже багато людей, які ніякої дистанції не дотримуються. Дітей залишити в аеропорту ніде, присісти ніде, ручок для заповнення спеціальних форм теж немає. Але найстрашніше - саме в цих чергах і натовпі є дуже високий ризик заразитися коронавірусом.

"На страшних нервах, оскільки організація здачі тестів через одне місце, ручок немає, заповнюй анкети чим хочеш, купа народу, як в мурашнику, бігає, розбирається, що і до чого. Постійно смикають єдину на цей мурашник тітоньку за інформаційною стійкою. Ця ж тітонька розписується на анкеті для підтвердження оплати", - розповіла Мар'яна П'ецух.

При оформленні оплати за тест також виникають проблеми. Як пояснила журналістка, на анкетах лабораторії є код, який потрібно відсканувати й банк відразу повинен його розпізнати. Однак на ділі виявилося не все так просто і людям доводиться вручну вводити купу цифр і все це в умовах "на коліні".

"Далі знову потрібно йти на стійку, пропхалася серед народу, питаю про ручки, а то виходить, що я даремно заплатила, оскільки анкету не можу заповнити. Мене нарешті пожаліли й сказали, щоб я йшла в чергу, де люди стоять на тести. Поки стою в цій черзі, почала заповнювати анкету олівцем, притримуючи папір на стіні", - додала журналістка.

Журналістка описала процес здачі ПЛР-тесту в Борисполі

Її двічі вигнали з черги, поки вона намагалася розібратися з анкетами, банком, оплатою рахунку за аналіз. Черга рухається повільно, бо беруть на аналіз всього по три людини. А перед цим одночасно прилетіло кілька літаків. За фактом виходить, що пасажирам потрібно відстояти чергу на митному контролі, потім на реєстрацію тестування, потім на сам тест.

"Особлива маячня, коли вже здав тест, люди з валізами пропихаються крізь черги назад. Тому, що іншого виходу там немає. І якщо десь і підчепити ковид в подорожі, то шансів в цьому мурашнику і дурдомі – найбільше. Який сенс у цих тестах, якщо ти заразишся і відразу його зробиш, то вірус не покаже", - зазначила Мар'яна П'ецух.

Вона порадила по можливості не здавати тести в Борисполі або використовувати іншу точку, відразу по дорозі за багажем. Але там вартість вища - 1500 гривень.