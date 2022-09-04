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Фігурі точно не зашкодять: дієтолог назвала продукти для пізньої вечері

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Неділя 04 вересня 2022 19:04
Фігурі точно не зашкодять: дієтолог назвала продукти для пізньої вечері Фото: Які продукти можна їсти на вечерю (frepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Голодний шлунок перед сном - не найкращий мотиватор для схуднення. Та й заснути з порожнім животом набагато важче. Дієтологи вважають, що є їжа, яка перед сном в помірній кількості принесе користь. Вона наситить організм поживними речовинами та дозволить спокійно заснути.

Яку їжу можна їсти на ніч без шкоди фігурі та здоров'ю, розповіла лікар-дієтолог Марія Вороненко.

Повноцінний сон вважається кращою запорукою здоров'я, бо від недосипу можуть початися різні порушення в організмі.

І для хорошого сну важливо засипати швидко ввечері. Часто це пов'язано з пізньої трапезою, оскільки заснути на голодний шлунок багатьом людям набагато складніше.

Практично всі живі істоти у світі засинають тільки після ситного обіду або вечері. Дієтологи не рекомендують уподібнюватися всім живим істотам на планеті, але підкреслюють, що сон на голодний шлунок - не обов'язкова умова схуднення. І часом це навіть може нашкодити.

Що можна їсти на ніч?

М'ясо - тільки нежирне. Телятина, куряча грудка, кролик, індичка.

Морепродукти - від крабів до креветок і мідій.

Риба - нежирна і середньої жирності. Тріска, форель, лосось, судак, тунець, морський окунь, горбуша і так далі.

Свіжі овочі - будь-яка капуста, солодкий перець, огірки, редис, томати, будь-яка зелень, цибуля всіх видів.

Яйце - у вигляді омлету з зеленню, нежирним сиром або бринзою.

Молочні або кисломолочні продукти - кефір, несолодкий йогурт, кисле молоко, нежирний домашній сир.

Горіх - мигдаль і лісові, не більше 5-10 штук.

Яких правил потрібно дотримуватися ввечері

1. За 30 хвилин до їжі випийте склянку теплої води. Це допоможе швидше і краще перетравлювати їжу і позбавить вас від переїдання. Через 30 хвилин після їжі можна випити ще одну склянку теплої води - це прискорить травлення і допоможе розщеплювати їжу, а ще - засвоїти поживні речовини.

2. Не лягайте спати відразу. Приберіть посуд зі столу, помийте його, приготуйте необхідне на наступний день, поговоріть з дітьми, перестеліть ліжко. Займіться чимось спокійним, але тим, що вам не дасть впасти відразу в ліжко і дозволить попрацювати вашому шлунку ще півгодини-годину.

3. Зробіть прогулянку. Як варіант - після вечері зробіть невелику прогулянку. Нехай це буде 15 або 30 хвилин, але з користю для вашого організму. Ходьба дозволяє переварити їжу, допоможе уникнути здуття і проблем зі шлунком.

4. Відмовтеся від важких фізичних вправ. І хоча спорт корисний, але вечірні кардіотренування можуть підвищити температуру тіла і порушити вивільнення мелатоніну. Це гормон, який регулює цикли сну і неспання.

5. Зуби чистити потрібно ввечері тільки через 30 хвилин після прийому їжі. А найкраще - за 5 хвилин до того, як ви підете в ліжко.

6. Не паліть. Куріння після їжі викликає печію і підсилює синдром роздратування кишечника. А ще нікотин може порушити ваш цикл сну.

7. Не приймайте душ прямо перед сном. Душ або ванна може порушити процес травлення. Зачекайте хоча б 30 хвилин після вечері, а ще краще - проведіть водні процедури за пів години до прийому їжі.

8. Якщо перед сном вам хочеться з'їсти фрукти, то перевірте - чи не належать вони до тих, які дуже довго перетравлюються. Це буде заважати вам заснути. І ще - фрукти можна їсти за 30 хвилин до основного прийому їжі або через 30-40 хвилин після.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені назвали ідеальний час для сніданку.

А ще розповідали про те, який гормон заважає прибрати живіт і схуднути.

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