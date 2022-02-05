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Лютневі магнітні бурі: які дні будуть небезпечними та як уберегтися

Автор: Володимир Костирін

Магнітні бурі протягом лютого будуть кілька разів впливати на самопочуття людей. Так, після зафіксованих сильних ударів на початку місяця, прогнозується збудження магнітосфери і надалі, до кінця зими.

Коли саме очікуються струси в лютому та як уберегтися від їх негативного впливу - читайте в матеріалі нижче.

Календар магнітних бур

В останньому місяці зими, за інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, прогнозуються 5 таких трясок магнітосфери Землі, включаючи і сьогоднішнє збудження, 5 лютого. Подальші очікуються 6, 10, 18 і 25-го.

На відміну від бурі з червоним рівнем G1, котра накривала 2 числа, інші будуть трохи слабкіші, і вказуються в розрахунках під відміткою KP4, що означає неспокійне магнітне поле.

Календар магнітних бур у лютому (фото: tesis.lebedev.ru)

Вплив магнітних бур і способи захисту

Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує нашу планету. Явище впливає на самопочуття деяких людей (зокрема - у метеозалежних, літніх, і людей з хронічними захворюваннями).

У чому може виражатися:

  • виникнення головного болю і запаморочення
  • нудота і втрата апетиту,
  • з'являться проблеми зі сном (безсоння), або ж буде відчуття сонливості,
  • можуть загостритися хронічні захворювання,
  • підвищена дратівливість або ж навпаки - апатія і млявість,
  • перепади тиску, прискорене серцебиття.

Медики рекомендують в періоди геомагнітних струсів і бур дотримуватися правильного розпорядку дня, повноцінно висипатися, знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.

Також в раціоні краще обмежити вживання жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин виключити зовсім.

Людям з хронічними захворюваннями слід обмежити навантаження, більше відпочивати, й не зайвим буде тримати необхідні ліки під руками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які способи допомагають позбутися метеозалежності назавжди.

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