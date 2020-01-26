У лютому на Землю обрушаться потужні магнітні бурі: названі точні дати

Магнітні бурі здатні спровокувати погіршення самопочуття у людей, дратівливість і загострення хронічних хвороб. У лютому 2020 року буде три сильних періодів підвищеної геомагнітної ситуації.

Перша магнітна буря накриє Земля вже в наступні вихідні. Вона розпочнеться 2 лютого і закінчиться 4 числа. Однак підвищену дію сонячної активності люди будуть відчувати майже протягом цілого тижня, з 1 по 6 лютого.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІА, наступна магнітна буря очікується 10-11 лютого. Цей метеоспалах також буде досить сильним і його вплив можуть відчути навіть ті, у кого немає метеочутливості. У людей може початися безсоння, головні болі та різке стрибання тиску.

Невеликий спалах охопить Землю 23-24 лютого, але його вплив буде незначним, а ось 28-29 лютого Землю накриє ще одним метеоударом.

В періоди магнітних бур медики рекомендують трохи більше гуляти на свіжому повітрі, не перевантажувати організм фізичними навантаженнями, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильного раціону харчування, висипатися і виключити алкоголь.

Людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи варто тримати необхідні ліки під рукою і за необхідності проконсультуватися з лікарем.

У дні магнітних бур варто стримувати свої емоції, не реагувати на провокації та не сваритися з навколишніми, а також бути обережними за кермом. Далекі поїздки варто по можливості відкласти.