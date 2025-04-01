Фернандеша сватают в "Реал". Лидер МЮ определился со своим будущим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МЮ.

Слухи о переходе в "Реал"

30-летний Фернандеш сейчас является ключевым футболистом в составе МЮ. Игрок в последних 7 матчах забил 7 голов и отдал три ассиста. Поэтому, интерес к Бруно проявляет мадридский "Реал", а в сети даже распространились слухи, что уже летом португалец может перейти в стан "сливочных".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал категорическое заявление, что летом лидер команды Фернандеш точно останется в составе "красных дьяволов".

"Мы хотим снова выиграть Премьер-лигу, мы хотим, чтобы с нами были лучшие игроки. Он еще молод и играю в каждом сезоне по 55 матчей", - ответил Рубен на вопрос журналистов, почему он так уверен в этом.

Также Аморим заявил, что Фернандеш является еще одним болельщиком МЮ, поэтому он чувствует себя хорошо в команде и продолжает играть в Манчестере, несмотря на то, что ситуация для команды складывается далеко не лучшим образом.

Фото: Бруно Фернандеш (manutd.com)

Неудачный сезон для МЮ

Сейчас "Манчестер Юнайтед" находится лишь на 13 строчке в АПЛ и демонстрирует довольно посредственные результаты, однако с приходом Аморима клуб несколько улучшил свое положение. "Дьяволы" победили несколько посредственных соперников и пробились в следующую стадию Лиги Европы, пройдя испанский "Реал Сосьедад".

Бруно Фернандеш является капитаном команды. В текущем сезоне португальский полузащитник сыграл в составе "манкунианцев" 43 поединков, отметился 16 забитым голами и 15 голевыми передачами.