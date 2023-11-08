RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фермер вырастил самый длинный кабачок в мире и похвастался урожаем (фото)

В Канаде мужчина вырастил огромный цукини (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Фермер из Онтарио, Канада, вырастил в своем саду кабачок длиной 2, 6 метра, и он может быть признан самым длинным за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание New York Post.

Что известно о рекордном цукини

Генри Д’Анджела подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы гигантский овощ был признан самым длинным в мире.

"Я не думал, что он вырастет таким. Просто так получилось, что это было новое место, на котором я еще не высаживал овощи. Почва очень хорошо с этим справилась. Это потрясающе", - сказал житель Канады.

Генри родом из города Торольд, примерно в 30 милях к западу от Ниагарского водопада. Он начал выращивать кабачки десять лет назад.

По его словам, секрет успеха овощей в обильном поливе и удобрениях. Также сыграл роль тот фактор, что в разгар лета в регионе Торольд световой день составляет более 15 часов, что дает растениям дополнительное время для роста.

В Канаде вырастили огромный цукини (Скриншот)

 

Отметим, что предыдущий рекорд по длине кабачков принадлежит Джону Джованни Скозафавейну. В 2014 году он вырастил кабачок достигнув длины 2,5 метра.

Пока рекорд зафиксируют канадский фермер хранит урожай в гараже.

Напомним, что фермер вырастил самую большую тыкву в мире весом более тонны.

Также мы писали, что в Волынской области женщина нашла гриб-великан весом 12 кг.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекорди