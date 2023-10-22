"Файні наші казаки": Жадан показал новое общее фото с Залужным

Жадан встретился с Залужным

На фото, опубликованном Жаданом, он стоит, обнявшись с Залужным.

"Всем привет", - лаконично подписал публикацию артист.

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

К слову, это не в первый раз, когда писатель выкладывает фото с главнокомандующим ВСУ. Он уже это делал в начале сентября во время презентации книги "Скрипниківка".

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали мужчин комплиментами, а также предположили, что от их кумиров стоит ждать чего-нибудь крутого.