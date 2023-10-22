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"Файні наші казаки": Жадан показал новое общее фото с Залужным

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Иванна Пашкевич

Писатель и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан заинтриговал поклонников новым совместным фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В сети гадают, по какому поводу собрались "две глыбы".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Жадан встретился с Залужным

На фото, опубликованном Жаданом, он стоит, обнявшись с Залужным.

"Всем привет", - лаконично подписал публикацию артист.

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

К слову, это не в первый раз, когда писатель выкладывает фото с главнокомандующим ВСУ. Он уже это делал в начале сентября во время презентации книги "Скрипниківка".

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали мужчин комплиментами, а также предположили, что от их кумиров стоит ждать чего-нибудь крутого.

  • Бог ЗСУ і Жадан
  • Це фото дарує впевненість
  • Крутизна цього фото зашкалює
  • Дві Глиби!
  • Цікаво, що ви обговорюєте?
  • Які гарні парубки
  • Цим фото можна лікувати
  • Файні наші козаки

Напомним, недавно Сергей Жадан выпустил вместе с Кристиной Соловой клип, снятый в храме. После этого Львовская церковь потребовала удалить его.

Позже к исполнителям обратился Святой Отец.

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Валерий ЗалужныйСергей Жадан