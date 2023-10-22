"Файні наші казаки": Жадан показал новое общее фото с Залужным

Писатель и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан заинтриговал поклонников новым совместным фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В сети гадают, по какому поводу собрались "две глыбы".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
На фото, опубликованном Жаданом, он стоит, обнявшись с Залужным.
"Всем привет", - лаконично подписал публикацию артист.
Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
К слову, это не в первый раз, когда писатель выкладывает фото с главнокомандующим ВСУ. Он уже это делал в начале сентября во время презентации книги "Скрипниківка".
Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Пользователи сети засыпали мужчин комплиментами, а также предположили, что от их кумиров стоит ждать чего-нибудь крутого.
Напомним, недавно Сергей Жадан выпустил вместе с Кристиной Соловой клип, снятый в храме. После этого Львовская церковь потребовала удалить его.