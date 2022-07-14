Favbet Foundation передав ще один автомобіль для підрозділу ЗСУ

Віктор Ожогін пішов на війну добровольцем у 2014 році. У лютому нинішнього року спочатку отримав у військкоматі формальну відмову за віком (63 роки), проте наполіг на своєму.

Сьогодні він служить у батальйоні "Дніпро-1" однієї з частин Нацгвардії, де обіймає посаду заступника командира роти. Опинився там, де найгарячіше - на рідному Донбасі. Бився за Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, сьогодні вирішує бойові завдання під Слов'янськом.

Попередню машину бійцям довелося підірвати після пошкоджень, отриманих в результаті мінометного обстрілу.

"Машину підірвав гранатою. Пробив одне колесо-зробив. А потім потрапив під мінометний обстріл - правий бік знову, обидва колеса. Довелося підірвати. Дуже шкода, стільки людей прагнули допомогти. Ну що поробиш...", - розповів Віктор.

На звістку від друга миттєво відреагував Олексій Семененко, український спортивний журналіст, футбольний телекоментатор і віце-президент ФК "Динамо". З Ожогіним вони свого часу навчалися на факультеті журналістики, а в 1980-90-ті паралельно вели репортажі про поєдинки своїх улюблених команд.

Бажання Олексія Семененка відправити на фронт авто замість втраченого в бою здійснилося протягом двох тижнів за підтримки благодійного фонду партнера київського "Динамо" - Favbet Foundation, відомого волонтера Юрія Тіри, режисера студії документальних фільмів холдингу" Вечірній квартал "Олександра Брагіна та менеджера київського "Динамо" Тараса Туркевича.

Нагадаємо, Favbet Foundation-благодійний фонд, заснований в 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% його проектів орієнтовані на допомогу країні і армії.

На потреби Збройних сил України компанією і фондом вже перераховані безпосередньо і через благодійні організації понад 5 млн грн, передані 5 тонн палива, надана допомога для покупки трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків і 8 автомобілів, два з яких броньовані.

Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перерахують 100 тис.грн для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.