Favbet Foundation Матюхи реализует спортивные инициативы для молодежи и детей ВПЛ

В условиях войны организация сосредотачивается на создании стабильной среды для развития детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке. Основное внимание направлено на региональные инициативы и привлечение молодежи к активностям. В частности программы Favbet Kids ориентированы на детей военных и ВПЛ.

В апреле 2025 года в Киеве школа настольного тенниса PULSE, которая работает как социальный проект Федерации настольного тенниса Мариуполя, провела серию мероприятий к World Table Tennis Day. Партнером выступил Favbet Foundation.

Программа предусматривала сочетание спортивных и творческих активностей:

дети играли в настольный теннис за столами нестандартной формы;

создавали собственноручно мячики из шерсти;

раскрашивали ракетки;

составляли тематические мозаики;

получали угощения в рамках работы полевой кухни, организованной военными Добровольческого батальона ОУН.

Отдельный интерес у детей вызвали мастер-классы от чемпиона Украины Антона Молочко и Вадима Кубова - заслуженного мастера спорта Украины и основателя школы.

Мероприятия завершились открытым любительским турниром. На следующий день школа принимала спортсменов с интеллектуальными нарушениями - в рамках всеукраинских соревнований Специальной Олимпиады Украины. Участие приняли представители из 11 областей. Это позволило реализовать инклюзивный подход: создать безопасное пространство для всех желающих, независимо от физических или когнитивных особенностей.

3 мая 2025 года Favbet Foundation выступил партнером боксерского турнира, который состоялся в Киеве на базе детско-юношеской спортивной школы №14. Параллельно на этой же локации проходил открытый чемпионат по дзюдо.

Фонд обеспечил наградную продукцию для боксерского турнира. Событие объединило более 200 участников: 112 дзюдоистов, 102 боксера из клубов "Гонг", "Казак", "Торос", "Ника", "SpartaBox", "Боец".

Турниры проходили под лозунгом: "Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать".

Среди приглашенных гостей были представители местной власти и спортивной инфраструктуры: председатель Деснянской РГА Ирина Алексеенко, депутат Киевсовета Юрий Зубко, начальник управления молодежи и спорта района Кирилл Бойко, директор КДЮСШ №14 Людмила Новохатько. От фонда присутствовала проектный менеджер Ольга Король.

Проведение указанных турниров является частью более широкой программы Favbet Kids. В ее рамках реализуется инициатива "Сильнее вместе", охватывающая детей из семей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих.

Favbet Foundation поддерживает проведение регулярных тренировок в секциях, которые являются бесплатными для участников. Речь идет о футболе, борьбе, боксе, баскетболе, боевом самбо.

Целью инициативы является привлечение детей к системному спортивному обучению, что помогает в физическом и психологическом развитии, формирует привычку к дисциплине, выносливости и взаимоуважению.

Еще одним направлением работы фонда в 2025 году стало обучение спортивного сообщества основам первой помощи. Проект реализуется в партнерстве с организацией FAST.

В программе - восьмичасовые тренинги по базовым навыкам домедицинской помощи в критических ситуациях. Они охватывают:

олимпийских спортсменов;

тренерский состав;

представителей спортивной инфраструктуры.

На момент весны 2025 года обучение прошли более 200 человек. По словам Андрея Матюхи, до конца года планируется привлечь еще более 1800 участников.