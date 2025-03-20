Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Одним из первых мероприятий в этом году в спортивном календаре по вольной борьбе является чемпионат по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Украины, мастера спорта Леонида Дуная. В этом году он состоялся 2 февраля в Харькове.

Среди кадетов (U17) и юношей (U15) разыграли 21 комплект медалей. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Харькова, Лозовой и других городов Харьковской области. Кроме чествования выдающегося тренера, турнир имел целью отбор борцов в возрасте до 17 лет в сборную области для участия в чемпионате Украины и просмотр подготовки борцов в возрасте до 15 лет к отбору на чемпионат Украины, который должен состояться в апреле.

Кроме медалей и грамот победители получили спортивную форму от компании "Здоровье" (спортивные костюмы и футболки) для участия в чемпионате Украины в своих возрастных категориях.

Также была организована поминальная встреча на могиле Леонида Дуная для его коллег, знакомых и всех причастных к спорту. Также состоялась встреча с ветеранами, которых уже много лет поддерживает фармкомпания "Здоровье".

Фармкомпания "Здоровье" помогает развиваться и взрослым профессиональным борцам. На недавних чемпионатах двое спортсменов, которые являются сотрудниками компании "Здоровье", завоевали право представлять Украину на чемпионате Европы, который состоится в начале апреля в Братиславе (Словакия). Так Камиль Керимов будет соревноваться в весовой категории 57 кг, а Мухамед Алиев - 86 кг.

"Наша компания славится своими традициями. Так мы всегда заботимся о наших ветеранах, которые значительную часть жизни посвятили работе на наших предприятиях. А также поддерживаем и поощряем к спорту молодежь, потому что это здоровье нации и престиж страны. Мы гордимся харьковскими спортивными школами и клубами и хотим, чтобы как можно скорее наступил мир и снова забурлила жизнь в нашем городе", - отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".