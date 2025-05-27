Фармацевты рассказали об аспирине то, на что никто не решается

Для чего используют аспирин?

Аспирин снимает боль, подавляя выработку простагландинов, которые, в свою очередь, отвечают за передачу болевых сигналов в мозг. Он также обладает жаропонижающими свойствами, поэтому хорошо снижает температуру.

Кроме того, он очень подходят для уменьшения воспаления, особенно при назначении высоких доз; и он является антитромбоцитарным, поэтому предотвращает образование тромбов путем ингибирования адгезии тромбоцитов.

Короче говоря, аспирин - это препарат со многими преимуществами и свойствами. Однако существует ряд побочных эффектов и рисков, связанных с его потреблением, о которых предупреждают фармацевты. Чтобы их избежать, необходимо принимать его с осторожностью и следовать указаниям специалиста.

Риски употребления аспирина

Каждый раз, когда мы принимаем лекарства, мы должны делать это в соответствии с советами врача или специалиста. Также важно, чтобы мы были осведомлены о возможных побочных эффектах и рисках, с которыми мы можем столкнуться в результате его приема.

Что касается аспирина, его нельзя вводить или употреблять детям до 12 лет, если это не назначено врачом. Взрослым также следует проконсультироваться с врачом, особенно если они получают какое-либо другое лечение или имеют какие-либо хронические заболевания.

Кроме того, аспирин может вызвать желудочно-кишечные побочные эффекты. Некоторые из них могут включать язву желудка, кровотечения, боль в животе или тошноту. Люди с проблемами кровотечения должны быть особенно осторожны, поскольку аспирин может продлить время кровотечения, и это может привести к серьезным проблемам для человека, страдающего от этого и принимающего этот препарат во время приема антикоагулянтов.

Важно также отметить, что ацетилсалициловая кислота может вызвать бронхоспазм и индуцировать приступы астмы или другие реакции гиперчувствительности, главным образом у тех пациентов, которые уже имеют патологию указанных признаков.

Аспирин по рецепту обычно принимают два или более раз в день. Безрецептурный аспирин обычно принимают один раз в день, чтобы уменьшить риск сердечного приступа или инсульта, или каждые 4-6 часов, если это необходимо для лечения лихорадки или боли.