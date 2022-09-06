Фантастично розгорнулася доля: Лобода висловила захоплення Зеленським

"Мені порекомендували мовчати, поки я не поїду. І як тільки я виїхала, забрала сім'ю, дітей, частину команди - приїхали зі мною в Ригу і живуть зараз тут. Тільки після цього я змогла видихнути, для того, щоб почати більш активно діяти та говорити", - пояснила артистка.

Вона додала, що в перших своїх відео закликала до переговорів, щоб зупинити війну. І для неї це був крик душі.

"У той момент була чергова зустріч між українською та російською сторонами. І у них була можливість домовитися. І я просила: "Будь ласка, зупиніться. Домовтеся, тому що ви можете, тому що вам це під силу. Не люди вирішують, а вирішують президенти. І вони повинні - це їхня робота! Я благала про це ... у мене був крик душі", - розповіла Лобода.

Фото: Світлана Лобода згадала про своє знайомство з Зеленським (instagram com lobodaofficial)

Вона висловила своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським.

"Володимир Зеленський захищає наш народ, нашу Батьківщину. Він стоїть до кінця, захищаючи наші території. І ми всі вражені цією стійкістю, в той момент як всі інші президенти збігали", - підкреслила співачка.

Вона знайома з Володимиром Зеленським особисто, але зовсім в іншому амплуа і раніше перетиналася з ним.

"Я запам'ятала Володимира Зеленського впевненим у собі, з хорошим почуттям гумору. У житті, він дуже чіткий, конкретний і хороший менеджер. Людина, яка може все швидко розрулити, дуже правильно і грамотно. Ми не раз перетиналися на різного роду заходах і разом працювали. І як фантастично розвернулася доля до цієї людини!"- сказала Світлана Лобода.

Вона зазначила, що на посаді президента він поводиться просто неймовірно.

"Це вражає! Повний захват. Я просто розумію, якої сили ця людина, і які випробування випали на його долю. І сьогодні про нього і нашу країну говорить весь світ", - заявила артистка.