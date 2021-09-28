Фальшиві гривні наповнили українські банкомати: як розпізнати підробку

Фальшиві купюри тепер стали пропонувати для покупки в соціальних мережах. Їх покупцеві просто відправляють поштою і запевняють, що на купюрах є всі водяні знаки. Такі купюри не може відрізнити навіть термінал. За 3000 гривень фальшивомонетники просять 750 гривень справжніх.

Збувають фальшиві купюри в невеликих магазинах. Ними розраховуються за товар, щоб отримати здачу справжніми купюрами. Також такі купюри, як пояснив експерт з безпеки Руслан Долгов, використовують для погашення боргу.

"Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад, за 5000 гривень 20000 фальшивих, і погашає свій кредит через термінал", - пояснив експерт.

Отримати в руки фальшивку ризикує кожен, оскільки банкомати заповнюються готівкою з терміналів. Мешканка Києва розповіла, що нещодавно зняла в банкоматі фальшиву купюру номіналом у 200 гривень. Про те, що вони фальшиві, дізналася, коли спробувала купюрою розрахуватися. Їй продавець повідомив, що купюра не проходить перевірку ультрафіолетом.

Як уберегти себе від фальшивих грошей

Банківські експерти рекомендують в таких випадках звертатися до фінансової установи, якій належить банкомат. Банк зобов'язаний провести розслідування, перевірити всі інші банкноти, провести разінкасацію.

"Якщо буде встановлено факт наявності там даних сумнівних банкнот, то банк піде назустріч клієнту", - пояснила начальник управління грошового обігу та контролю касових операцій банківської установи Лариса Жиронкіна.

Користуватися такими банкнотами категорично заборонено. За це загрожує суворе покарання - до 7 років в'язниці.

Як відрізнити фальшиву купюру

Справжня банкнота на дотик щільна. Якщо подивитися на світ, то на фальшивці відсутній графічний елемент знака гривні. На купюрі номіналом в 500 гривень повинні бути елементи бузкового кольору, які під різним кутом змінюють свій колір на зелений.

Важливо! Як розповіли Styler у Львові, останнім часом почастішали випадки спроб збути фальшиві купюри номіналом в 100, 200 або 500 гривень.

Схема виглядає просто: в магазин, перукарню або кафе на околицях або у спальних районах забігає чоловік зі слізним проханням розміняти купюру. Нібито йому потрібно терміново розрахуватися з таксистом, а поблизу немає жодного супермаркету або іншої торгової точки.

Шахрай спритно переконує йому допомогти, а фальшива купюра йде в обіг і про те, що це підробка, вдається дізнатися не відразу.

В українських банкоматах з'явилося багато фальшивих купюр