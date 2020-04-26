Ці чинники вбивають роботу легенів: як врятувати свій організм в період пандемії

Що найчастіше вбиває легені людини (Колаж РБК-Україна)

Лікарі назвали всі причини, які вбивають роботу легенів і ведуть до серйозних захворювань

Коронавірус в Україні був діагностований у більш ніж 8 тисяч осіб. В організмі людини COVID-19 найчастіше вражає легені. Хвороба починає розвиватися поступово і часто пацієнти навіть не знають, що їхні легені вже в небезпеці. Двостороннє запалення легенів лікарі зазвичай виявляють тільки при додатковій діагностиці.

Медики назвали 8 факторів, які значно послаблюють роботу легенів людини.

Великі скупчення людей. Відвідування громадських місць небезпечні тим, що у багато разів збільшують ризик передачі інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Особливо це небезпечно у період сплеску респіраторних захворювань.

Загазованість повітря. Погане повітря пригнічує роботу легенів, роз'їдає слизові оболонки, що призводить до відкладення в них канцерогенних речовин. Крім того, утворює сполуки, які зв'язують кисень і перешкоджають його вільному обміну. Лікарі рекомендують тим, хто живе у великих промислових містах, не гуляти в безвітряну погоду, а тим, хто курить – кинути шкідливу звичку.

Низький вміст кисню. Таке явище можливо не тільки у великих та промислових містах. Достатньо рідко провітрювати приміщення, не користуватися нормальною вентиляцією і проблеми з легенями рано чи пізно з'являться. Також негативно позначається на загальному самопочутті та роботі легенів низький атмосферний тиск.

Побутова хімія. У фарбах, аерозолях, миючих засобах міститься велика кількість шкідливих речовин. При використанні необхідно користуватися респіраторами та ретельно провітрювати приміщення. Всі засоби потрібно використовувати за необхідності та в мінімальних кількостях.

Тісна кухня з газовою плитою. Не варто дозволяти дітям грати на такій кухні, а при готуванні потрібно завжди тримати відкриту кватирку або вікно.

Надлишок пилозбірників у квартирі. Текстильні аксесуари, штори, килими на стінах, м'які меблі, плюшеві іграшки, стелажі з книгами – це все загрожує бронхіальною астмою, алергічними реакціями та респіраторними інфекціями. Якщо є проблеми з легенями, то варто прибрати з квартири все зайве, а решта – протирати регулярно і часто проводити вологе прибирання.

Прості вуглеводи. Ви здивуєтеся, але разом зі здобними булочками та іншим фастфудом в організм потрапляють харчові добавки. Швидкі вуглеводи провокують неадекватні імунні реакції організму, а це веде до хронічних бронхітів астматичного характеру.

Малорухливий спосіб життя. Обмеженість у русі розслабляє дихальну мускулатуру і веде до поганого провітрювання легенів. Потрібно робити мінімальну зарядку і регулярно здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виявлено нове ускладнення коронавірусу, яке здатне викликати інфаркт або інсульт.