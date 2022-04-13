Ці фактори таємно збільшують ризик раку легенів

Один з найбільш агресивних і поширених видів онкології - рак легенів може розвиватися через деякі фактори, які можуть здаватися неочевидними.

Про це пише Eatthis .

Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:

забруднення повітря,

вплив азбесту,

якщо ви чоловік старше 55 років.

Азбест - це мінерал, який використовувався в будівельних матеріалах та ізоляції до 1970-х років.

Забруднення повітря містить крихітні частинки, які також можуть пошкодити легені.

У чоловіків старше 55 років підвищується ризик розвитку раку легенів, оскільки чоловіки частіше курять, ніж жінки.

Як знизити ризик раку легенів:

кинути палити і не перебувати в місцях, де є дим,

використовувати детектори радону для визначення рівня радіації, де ви живете,

зробити КТ грудної клітини, якщо ви піддалися впливу азбесту,

бути поруч з чистим повітрям або використовувати фільтри для зменшення забруднення повітря.

Ранніми ознаками раку легенів є:

постійний кашель,

кровохаркання,

біль у грудях,

задишка,

ненавмисна втрата ваги.

Відзначимо, що ці симптоми можуть бути викликані багатьма нераковими захворюваннями, включаючи інфекції.