Ці фактори таємно збільшують ризик раку легенів
Один з найбільш агресивних і поширених видів онкології - рак легенів може розвиватися через деякі фактори, які можуть здаватися неочевидними.
Про це пише Eatthis.
Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:
- забруднення повітря,
- вплив азбесту,
- якщо ви чоловік старше 55 років.
Азбест - це мінерал, який використовувався в будівельних матеріалах та ізоляції до 1970-х років.
Забруднення повітря містить крихітні частинки, які також можуть пошкодити легені.
У чоловіків старше 55 років підвищується ризик розвитку раку легенів, оскільки чоловіки частіше курять, ніж жінки.
Як знизити ризик раку легенів:
- кинути палити і не перебувати в місцях, де є дим,
- використовувати детектори радону для визначення рівня радіації, де ви живете,
- зробити КТ грудної клітини, якщо ви піддалися впливу азбесту,
- бути поруч з чистим повітрям або використовувати фільтри для зменшення забруднення повітря.
Ранніми ознаками раку легенів є:
- постійний кашель,
- кровохаркання,
- біль у грудях,
- задишка,
- ненавмисна втрата ваги.
Відзначимо, що ці симптоми можуть бути викликані багатьма нераковими захворюваннями, включаючи інфекції.
Раніше ми писали, які аналізи не потрібно здавати і витрачати на них гроші.