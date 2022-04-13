Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких

Один из самых агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких может развиваться из-за некоторых факторов, которые могут казаться неочевидными.

Об этом пишет Eatthis .

Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы:

загрязнение воздуха,

воздействие асбеста,

если вы мужчина старше 55 лет.

Асбест - это минерал, который использовался в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов.

Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.

У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.

Как снизить риск рака легких:

бросить курить и не находиться в местах, где есть дым,

использовать детекторы радона для определения уровня радиации, где вы живете,

сделать КТ грудной клетки, если вы подверглись воздействию асбеста,

быть рядом с чистым воздухом или использовать фильтры для уменьшения загрязнения воздуха.

Ранними признаками рака легких являются:

постоянный кашель,

кровохарканье,

боль в груди,

одышка,

непреднамеренная потеря веса.

Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.