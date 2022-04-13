Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких
Один из самых агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких может развиваться из-за некоторых факторов, которые могут казаться неочевидными.
Об этом пишет Eatthis.
Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы:
- загрязнение воздуха,
- воздействие асбеста,
- если вы мужчина старше 55 лет.
Асбест - это минерал, который использовался в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов.
Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.
У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.
Как снизить риск рака легких:
- бросить курить и не находиться в местах, где есть дым,
- использовать детекторы радона для определения уровня радиации, где вы живете,
- сделать КТ грудной клетки, если вы подверглись воздействию асбеста,
- быть рядом с чистым воздухом или использовать фильтры для уменьшения загрязнения воздуха.
Ранними признаками рака легких являются:
- постоянный кашель,
- кровохарканье,
- боль в груди,
- одышка,
- непреднамеренная потеря веса.
Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.
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