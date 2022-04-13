ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 22:46
Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких Фото: Эти факторы тайно увеличивают риск рака легких (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Один из самых агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких может развиваться из-за некоторых факторов, которые могут казаться неочевидными.

Об этом пишет Eatthis.

Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы:

  • загрязнение воздуха,
  • воздействие асбеста,
  • если вы мужчина старше 55 лет.

Асбест - это минерал, который использовался в строительных материалах и изоляции до 1970-х годов.

Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.

У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.

Как снизить риск рака легких:

  • бросить курить и не находиться в местах, где есть дым,
  • использовать детекторы радона для определения уровня радиации, где вы живете,
  • сделать КТ грудной клетки, если вы подверглись воздействию асбеста,
  • быть рядом с чистым воздухом или использовать фильтры для уменьшения загрязнения воздуха.

Ранними признаками рака легких являются:

  • постоянный кашель,
  • кровохарканье,
  • боль в груди,
  • одышка,
  • непреднамеренная потеря веса.

Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.

Ранее мы писали, какие анализы не нужно сдавать и тратить на них деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку