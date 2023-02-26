Специалист по правам ребенка рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Для семьи Дарьи Касьяновой война началась дважды. В 2014 году семья уехала из Донецка, в 2022 году российские снаряды нарушили их мирную жизнь в Ирпене.

Младшей дочери Дарьи в начале Великой войны было два года. Старшей - 19, для нее война была уже второй. 5 марта Дарья с мужем, дочками, мамой и котом уехали из города. Впоследствии узнали, что в их дом попал снаряд. Когда Дарья добралась до запада страны, начала большую работу по помощи.

"Пока я была в Ирпене, я готовила с коллегами план развития нашей деятельности на территории всей Украины. Ежедневно планировали работу по эвакуации и интернатным учреждениям, приемным семьям, детским домам семейного типа, семьям с детьми с инвалидностью", - рассказывает Дарья.

В конце апреля ее муж поехал в Ирпень на разведку: дома все было в обломках, все окна были разбиты. В июне вся семья вернулась. За прошедшее время Дарья с коллегами развернула работу на западе Украины: создали центры поддержки семьи и детей, размещали, оказывали помощь, в том числе с выездом за границу.

"У меня нет ощущения, что завтра все закончится. Даже после того, как мы победим, это еще надолго. Война остается надолго в голове, в нашей душе. Травмы войны излечимы, но они лечатся десятилетиями. Все, что я могу сейчас сделать, - поддерживать тех людей, которые рядом со мной", - говорит Дарья.

История Дарьи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.