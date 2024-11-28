Фагот из ТНМК признался, почему работа в шоу-бизнесе не сделала его богатым: "Особо ничего нет"

Олег Михайлюта прокомментировал тему финансов

Фагот сказал, что большую часть своих средств тратил на путешествия и друзей, поэтому он не обзавелся особыми достатками. Однако все необходимое у него есть.

"Часто я тратил на путешествия и на друзей, поэтому особо ничего нет. Квартирка, машинка, квартира небольшая - до 100 м², дача, участок. Это у нас получается студия, на которой мы сейчас находимся. Здесь я провожу большую часть своего времени", - объяснил артист.

"Я бы с удовольствием хотел бы, чтобы они, эти деньги были, но, к сожалению", - ответил артист на вопрос ведущего о том, удалось ли ему накопить миллионы долларов на счету.

(скриншот из интервью)

Кроме того, интервьюер также поинтересовался у певца, как они делят заработки внутри группы ТНМК. На этот вопрос Фагот решил не давать прямого ответа:

"У нас очень тонкая организация, как у джентльменов-акционеров. Поэтому процентная ставка есть, но это NDA подписан".

Фагот добавил, что с коллегой Александром Сидоренко, он же Фоззи, у них свободные отношения касательно деятельности за пределами коллектива. Он даже вспомнил, как помогал Фоззи организовывать одно из первых его сольных выступлений.

"У нас в группе по этому поводу свободные отношения. Я когда-то сам подбил Фоззи сделать его сольник, потому что к тому времени накопилось достаточно материала, который не вписывался по тем или иным параметрам в "Танок". А Фозз боялся делать что-то сольное. Я сам его вдохновил, подтолкнул к тому и даже помогал", - поделился деталями Михайлюта.

Напомним, Олегу Михайлюте 50 лет. До начала музыкальной деятельности в составе группы ТНМК он также играл в группах "Казна Казна", "Альфонс де Манфруа", S.Y.D. Фагот - уроженец Харькова. Музыкой начал интересоваться с детства, окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота.