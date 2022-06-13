Педіатр назвала головні помилки при лікуванні кишкової інфекції. Не робіть так
Кишкові інфекції дуже часто трапляються влітку під час достатку ягід і фруктів, а також продуктів, які можуть швидко зіпсується.
Про головні помилки при інфекції розповіла доктор-педіатр Олена Луцька.
Що не можна робити при кишкових інфекціях у дітей
Вимірювати ацетон
Ацетонемічний синдром дуже часто супроводжує кишкову інфекцію. Майже завжди. Бо ацетонемічний синдром - це реакція на стрес, а кишкова інфекція стрес для організму. Наявність ацетону в сечі не відіб'ється на тактиці. Оскільки вона одна і та ж - відновлення втрачених рідин і електролітів. Відпоювати малюка і не піддавайтеся паніці.
Не поїть одним солодким
Ця помилка виникає з попередньої. Бо всі знають: якщо ацетон, потрібно давати солодке. Але солодка рідина осмотично активна, може посилити діарею і біль в животі при кишкової інфекції. Тут важливо саме баланс - тобто спеціальний електролітний розчин. Він містить глюкозу, а й інші компоненти теж.
Не давайте сорбенти
Ентеросгель, атоксил або тонна вугілля (білого і чорного).
Кишкова інфекція - не отруєння. Ці препарати не будуть ефективні, а їх смакові якості й консистенція можуть викликати блювоту і спровокувати відразу до пиття. Використовуйте тільки діасмектит, але він тільки скоротить діарею на добу. Тобто якщо поповнювати рідину і електроліти, то можна і без нього.
Не давайте ніфуроксазид
У більшості випадків (90%) кишкову інфекцію викликають віруси. Якщо інфекція бактеріальна, може знадобитися антибіотик. Але саме антибіотик. Ніфуроксазид - це антисептик. Тобто, ефективність невелика, а побічні ефекти можуть бути. У світових протоколах лікування кишкової інфекції не спостерігається.
Не проводьте аналіз крові в перший же день захворювання
Кишечник - великий орган. І, коли він запалюється, на початку в крові буде видно неспецифічні запальні зміни – лейкоцитоз, зміщення формули крові вліво. Це часто оцінюють як бактеріальний процес і починають непотрібний антибіотик. При призначенні антибіотика лікар більше орієнтується на клінічні симптоми. Та й бактеріальні кишкові інфекції далеко не завжди потребують антибіотика.
Не робіть водно-чайну паузу
При нестачі енергії в організмі якраз буде накопичуватися ацетон, так що симптоми хвороби будуть важче. Годуйте по апетиту.
Матері-годувальниці не повинні дотримуватися дієти та припиняти грудне вигодовування.
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