Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021
Євробачення 2021 пройде з 18 по 22 травня в Нідерландах. На конкурсі Україну буде представляти група Go_A з запальною піснею "Шум".
Ми вирішили розібратися, які шанси у Go_A на перемогу в конкурсі на думку букмекерів і фанатів Євробачення.
Які шанси у Go_A на тріумф в Євробаченні 2021?
Меломани з різних куточків планети дуже позитивно оцінюють пісню Go_A. Більш того, вже кілька днів українська команда очолює рейтинг кращих треків майбутнього конкурсу від популярного і авторитетного сайту Wiwibloggs.
Скріншот (wiwibloggs.com)
Однак, букмекери не настільки оптимістично налаштовані до української групи. Так, згідно з інформацією на офіційному сайті Євробачення, Go_A станом на 9 лютого може претендувати лише на 26 місце. При цьому позиції нашого представника покращуються з кожним тижнем.
На сьогоднішній же день топ-10 фаворитів Євробачення 2021 від букмекерів виглядають наступним чином:
- Литва (The Roop з піснею "Discoteque")
- Ісландія (Daði & Gagnamagnið)
- Болгарія (Victoria)
- Франція (Barbara Pravi з піснею "Voilà")
- Росія
- Швеція
- Італія
- Норвегія
- Румунія (Roxen)
- Швейцарія (Gjon's Tears)
Відзначимо, що всього лише п'ять артистів офіційно представили кліпи на пісні, з якими будуть виступати на конкурсі, або аудіо. А деякі країни навіть ще не визначилися з тим, хто від них поїде на Євробачення 2021.
Топ пісень Євробачення 2021 в лютому
Україна: Go_A - "Шум"
Go_A - Shum
Франція: Barbara Pravi - "Voilà"
Barbara Pravi - Voilà
Литва: The Roop - "Discoteque"
The Roop - Discoteque
Ізраїль: Eden Alene - "Set Me Free"
Eden Alene - Set Me Free
Албанія: Anxhela Peristeri - "Karma"
Anxhela Peristeri - Karma
Нагадаємо, що в основі конкурсної пісні Go_A - однойменна українська обрядова гра-веснянка. Композиція "Шум" в інтерпретації Катерини Павленко і Ко - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обряду.
Додамо також, що кліп на пісню "Шум" вже набрав понад 1 млн переглядів в YouTube.
Раніше ми розповідали про всі умови і сценарії того, як пройде Євробачення 2021.