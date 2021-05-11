Євробачення 2021: що відомо про француженку, якій пророкують перемогу

Барбара праві (уроджена П'євич) – народилася в Парижі 10 квітня 1993 року. 28-річна співачка, актриса та автор багатьох пісень виросла в музичній та артистичній родині. Її дідусь по батьківській лінії - серб, мати-іранка. Її зріст - всього 165 см і поєднання різних кровей поєднало в ній витонченість, кучеряве волосся, і іранські риси обличчя.

Свою музичну кар'єру праві почала у 2014 році після знайомства з французьким музикантом Жюлем Жаконеллі. Дівчина почала складати пісні самостійно, а потім підписала перший контракт зі звукозаписною компанією. Першим хітом стала композиція Heidi - саундтрек до фільму. Першим самостійним синглом Праві стала пісня Per grandir у 2017 році. Паралельно дівчина багато знімалася у фільмах.

Наприкінці 2018 року Барбара змінила свій стиль музики - з поп жанру на традиційний французький шансон. Крім авторських композицій для особистого виконання, Праві створювала пісні для інших музикантів – Янніка Ноа, Жюлі Зенатті, Шимен Баді, Джейдена Сміта.

Барбара Праві (Фото: instagram.com/babpravi)

У 2019 році праві створила пісню у співавторстві з музикантом Іжитом для дитячого Євробачення. Юна французька співачка Карла Лаззарі посіла з цією композицією п'яте місце.

Крім музики в житті Барбари Праві є й інші інтереси - вона активістка в боротьбі з насильством над жінками та часто бере участь в музичних ініціативах, які просувають ідеї, пов'язані з правами жінок. Наскільки відомо, Барбара Праві підтримує феміністичний рух. Вона незаміжня, дітей немає.

На рахунку в артистки 4 мініальбоми та 7 популярних синглів.

Barbara Pravi - Personne d'autre que moi (Clip Officiel)