Євробачення 2020 в Нідерландах скасували через коронавірус - ЗМІ

Євробачення 2020 скасували в Нідерландах через коронавірус. Таку інформацію розповсюдили деякі ЗМІ з посиланням на Ізраїльську корпорацію телерадіомовлення ("Кан") в Twitter-акаунті.

Офіційної заяви від організаторів про скасування конкурсу, запланованого на середину травня, поки немає, але раніше вони заявили про скасування зйомок відеолистівок для учасників Євробачення. Крім того, інформація про скасування з'явилася на акаунті SuperTV.

Також організатори уточнили, що готують заяву про долю пісенного конкурсу в Роттердамі.

Євробачення 2020 скасували (відео: twitter.com/kann_news)

Згідно з останніми даними, коронавірусом в Нідерландах заразилися 1710 осіб, 43 з них - померли. Всього в світі вже понад 200 тисяч заражених і понад 8 тисяч смертей.

Раніше коронавірус був діагностований у члена Європейської мовної спілки. Після чого Швеція та Ізраїль відмовилися від участі в Євробаченні.

Про те, чи будуть перенесені дата і місце проведення конкурсу, поки не повідомляється.

Раніше ми писали, що учасники Євробачення від України, група Go_A за опитуваннями зайняла четверте місце в рейтингу.