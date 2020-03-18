Евровидение 2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса - СМИ

Евровидение 2020 отменили в Нидерландах из-за коронавируса. Такую информацию распространили ряд СМИ со ссылкой на Израильскую корпорацию телерадиовещания ("Кан") в Twitter-аккаунте.

Официального заявления от организаторов об отмене конкурса, запланированного на средину мая, пока нет, но ранее они заявили об отмене съемок видеооткрыток для участников Евровидения. Кроме того, информация об отмене появилась на аккаунте SuperTV.

Также организаторы уточнили, что готовят заявление по судьбе песенного конкурса в Роттердаме.

Евровидение 2020 отменили (видео: twitter.com/kann_news)

Согласно последним данным, коронавирусом в Нидерландах заразились 1710 человек, 43 из них - умерло. Всего в мире уже больше 200 тысяч зараженных и больше 8 тысяч смертей.

Ранее коронавирус был диагностирован у члена Европейского вещательного союза. После чего Швеция и Израиль отказались от участия в Евровидении.

О том, будут ли перенесена дата или место проведения конкурса, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что участники Евровидения от Украины, группа Go_A по опросам заняла четвертое место в рейтинге.