Де і за скільки українці можуть купити квитки на Євробачення 2020

Організатори Євробачення 2020, міжнародного пісенного конкурсу, назвали вартість квитків на півфінали і фінал шоу. На офіційному сайті Євробачення з'явилася інформація про те, що 12 грудня стартує перший продаж на концерти. Всього буде три етапу продажу квитків – частина буде виставлена на продаж у січні і ще частина – в березні 2020 року. Під час другого і третього продажу всі квитки будуть дорожчими на 5 євро.

З 12 грудня для продажу з'являться квитки не тільки на півфінали й фінал шоу, але і на репетиції (Family Show) і генеральний прогін (Jary show).

Найдешевші квитки – на репетицію півфіналу шоу. Їх ціна складе від 18,5 до 58,5 євро. На генеральний прогін півфіналу квитки будуть коштувати від 28,5 до 68,5 євро. А от на саме шоу – від 68,5 до 158,5 євро.

Репетицію фіналу можна буде подивитися за 48,5-98,5 євро, на генеральний прогін – від 58,5 до 108,5 євро. Квитки на концерт фіналу Євробачення обійдуться глядачам у 88,5 – 248,5 євро.

Придбати квитки можна буде тільки на офіційних сайтах-партнерах, які вказані на сайті Євробачення. Перший і другий півфінали Євробачення 2020 пройдуть 12 і 14 травня у Роттердамі, Нідерланди. Фінал міжнародного конкурсу відбудеться 16 травня.