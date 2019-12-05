Где и за сколько украинцы могут купить билеты на Евровидение 2020

Организаторы Евровидения 2020 сообщили о первой продаже билетов
Организаторы Евровидение 2020, международного песенного конкурса, назвали стоимость билетов на полуфиналы и финал шоу. На официальном сайте Евровидения появилась информация о том, что 12 декабря стартует первая продажа на концерты. Всего будет три этапа продажи билетов – часть будет выставлена на продажу в январе и еще часть – в марте 2020 года. Во время второй и третей продажи все билеты будут дороже на 5 евро.
С 12 декабря для продажи появятся билеты не только на полуфиналы и финал шоу, но и на репетиции (Family Show) и генеральный прогон (Jary show).
Самые дешевые билеты – на репетицию полуфинала шоу. Их цена составит от 18,5 до 58,5 евро. На генеральный прогон полуфинала билеты будут стоить от 28,5 до 68,5 евро. А вот на само представление – от 68,5 до 158,5 евро.