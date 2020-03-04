Євробачення 2020: українська співачка потрапила в скандал через Росію

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаева, - прим. ред.) потрапила в скандал, пов'язаний з Євробаченням 2020. Справа в тому, що фіналістка Нацвідбору написала на своїй сторінці в Instagram неоднозначний пост, в якому згадала конкурсанта від Росії на конкурсі групу Little Big. Співачка натякнула, що переможець вже відомий.

"Мені здається, або ми з вами вже знаємо переможця Євробачення?" — запитала вона у фанатів.

Артистка також посилання на офіційну сторінку групи Little Big, яка буде представляти Росію в Нідерландах.

Скріншот поста (Instagram)

В коментарях шанувальники написали, що вона підтримує російського виконавця, на що вона відповіла, що зовсім немає, вона "підтримує наших".

"Мені подобаються наші представники, я скрізь говорила про це", — відповіла Яна.

Але тему вже підхопили в мережі, стали звинувачувати співачку, що вона підтримує Росію і її групу Little Big, які, до речі, їздили в окупований Росією Крим.

Цікаво, що пізніше всі коментарі на сторінці в соцмережі співачки видалили, а також відключили можливість коментувати.

Сама виконавиця прокоментувала скандал, який виник навколо її імені. Вона написала на своїй сторінці, що ніколи не підтримувала Росію і її виконавців, а також, що журналістам не варто шукати прихований підтекст там, де його немає.

"Я ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади. Два питання подумати: навіщо б я робила це зараз і навіщо шукати підтексти там, де пишеться чорним по білому. Такий неформатний формат заходить на конкурсі дуже часто. У мене ще є припущення з Австралії. Подивіться на їх номер і послухайте виконавицю!" - написала співачка.

Як ми раніше повідомляли, Джеррі Хейл задоволена визнанням про подробиці інтимного життя.