Євробачення 2019: Лазарєв оконфузився з конкурсним номером

Євробачення 2019 проходить в одному з найбільших міст Ізраїлю, в Тель-Авіві. Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться вже сьогодні, 16 травня. Сергій Лазарєв, який цього року представляє Росію на Євробаченні 2019, осоромився зі своїм конкурсним номером.

Частина репетиції російського співака потрапила в мережу. При цьому користувачі помітили, що номер Лазарєва дуже схожий на номер іншої конкурсантки - Тамари Тодевской, яка представляє Північну Македонію.

Обидва виконавця використовують в якості основної декорації дзеркальні екрани, на які транслюється їх зображення. Крім того, принципи постановки дуже схожі, як і самі пісні.

Номер Сергія Лазарєва (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Варто зазначити, що Сергій Лазарєв виступає сьогодні під номером 13, а Тамара Тодевская - 17.

При цьому сам Сергій Лазарєв прокоментував схожість номерів з представницею Північної Македонії. За його словами, він не дивиться номери інших учасників конкурсу, але вже чув про те, що між їх номерами дуже велика схожість.

Номер Тамари Тодевской (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Лазарєв заявив, що головне, які емоції народжуються у глядача, коли він дивиться виступ.

Нагадаємо, що у Сергія Лазарєва проблеми зі зв'язками. Крім того, у нього невралгія, у зв'язку з чим він не може повернути шию. Співак вважає, що його продуло через кондиціонер.

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