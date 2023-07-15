В Европе 48 градусов тепла. Может ли аномальная жара прийти в Украину?

Что привело к жаре в Европе

Недавно ученые начали наблюдать на планете явление Эль-Ниньо, способное влиять на погоду на значительной части суши.

Это означает, что воды в восточной части Тихого океана теплее обычного. Такие изменения могут усугублять экстремальную погоду.

Однако преподаватель по изменению климата в Университете Сассекса Мелисса Лазенби убеждена, что на жару в Европе Эль-Ниньо повлиять не могло.

"Европа напрямую не пострадала от событий Эль-Ниньо, поэтому, вероятно, высокое давление и изменение климата являются главными причинами этой жары", - сказала она в комментарии британскому изданию Express.

Преподаватель систем окружающей среды в Открытом университете Лесли Мэйбон назвал еще один решающий критерий.

"Мы не должны сомневаться, что критической движущей силой этой тенденции потепления являются выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива", - сказал он.

В то же время, невозможно определить все факторы и их последствия. Но эксперты говорят, что изменение климата несомненно является причиной для развития жары в Европе.

Сколько еще продержится жара

По прогнозам, "Цербер" продлится около двух недель. Однако Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что Эль-Ниньо может продолжаться и до конца года. Вероятность этого составляет 90%.

То есть высокие температуры будут сохраняться дольше, и из-за активности Эль-Ниньо в частности.

Угрожает ли аномальная жара Украине

Недавние прогнозы синоптиков не предвещают повышенные температуры на территории Украины, хотя показатели все же несколько изменятся.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение на всей территорию страны", - спрогнозировала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на июль 2023 года (скриншот: meteoprog.com)

По прогнозам, последний месяц лета также не будет отличаться температурными рекордами. В начале августа столбики термометра будут фиксировать в среднем 28 градусов, а в конце - 23.

Вместе с тем август будет достаточно засушливым и солнечным.

Прогноз погоды на август 2023 г. (скриншот: meteoprog.com)

Подчеркиваем! Прогнозы погоды на большие промежутки времени делают на основе исторических данных за 70 лет. Поэтому они могут отличаться от реальной погодной картины.