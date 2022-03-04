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Європейський суд з прав людини зупинив розгляд справ проти України

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П'ятниця 04 березня 2022 14:04
Європейський суд з прав людини зупинив розгляд справ проти України ЄСПЛ зупинив розгляд справ проти України (YESPL.lexinform.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на прохання української сторони зупинив розгляд справ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи.

"ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України", - йдеться в повідомленні.

Міністр нагадав, що Україна ініціювала нову справу проти РФ у Європейському суді з прав людини.

"У рамках якої вже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти низку дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів своєю постановою наклав мораторій на виконання зобов'язань перед особами, пов'язаними з РФ, а також відчуження їхніх активів.

"Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде оприлюднена найближчим часом", - написав він.

Раніше ми повідомляли, що Україна подала запит до Німеччини про підтримку зброєю.

Також ми писали, що Геращенко розповів, що захід повинен негайно надати Україні сучасні системи ППО для оборони.

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