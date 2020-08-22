В Європі пройшов шоколадний "снігопад": названа несподівана причина (фото)

У місті Ольтен, Швейцарія, на шоколадній фабриці Lindt & Spruengli сталася аварія. В результаті інциденту фабрика і її околиці опинилися покриті справжньою шоколадною крихтою.

Через несправності в роботі вентиляційної системи в поєднанні з вітряним днем, шоколадна крихта розлетілася по околицях фабрики та за її межами. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждала тільки одна машина, мається на увазі, що вона була злегка покрита шоколадною крихтою.

Компанія Lindt & Spruengli вже відремонтувала свою систему вентиляції, і тепер все працює нормально, так що більше не передбачається ніякого шоколадного снігу. Також адміністрація повідомила, що шоколадний сніг нешкідливий для людей і навколишнього середовища, а також, що вони готові помити всі машини, які забруднив шоколад.

В Європі випав сніг з шоколаду (фото: Twitter Olten)

Нагадаємо, що в третій день літа на високогір'ї українських Карпат йшов сніг і була зафіксована мінусова температура.

Раніше РБК-Україна писало, що в середу, 19 серпня, в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену.