У Європі та Америці дуже люблять: Клопотенко представив рецепт оригінальної страви

Популярний кулінар Євген Клопотенко представив рецепт бейгла. Цю страву дуже люблять в Америці і Європі. Вона являє собою бублик з начинкою.

"У Європі та Америці дуже люблять це блюдо, і воно круто заходить на сніданок з чашкою кави або чаєм. Взагалі бейгл можна приготувати з різною начинкою. А я вам покажу, як зробити його з крем-сиром, лососем", - написав кухар.

Інгредієнт:

Для тіста:

350 г борошна

125 мл теплої води

1,5 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

2 ст. л. олії

1 яйце (для змащення)

10 г живих дріжджів

1 ст. л. кунжуту (для посипання)

Для начинки:

300 г слабосоленого лосося

250 г крем-сиру

1 буряк

10 гілочок кропу

10 гілочок меліси

Дивіться на відео, як страву готує Євген Клопотенко.