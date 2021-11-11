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У Європі та Америці дуже люблять: Клопотенко представив рецепт оригінальної страви

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Четвер 11 листопада 2021 11:25
У Європі та Америці дуже люблять: Клопотенко представив рецепт оригінальної страви Фото: Клопотенко дав рецепт бейгла (instagram. klopotenko)
Автор: Styler

Популярний кулінар Євген Клопотенко представив рецепт бейгла. Цю страву дуже люблять в Америці і Європі. Вона являє собою бублик з начинкою.

Рецепт опублікований в Telegram-каналі Клопотенко.

"У Європі та Америці дуже люблять це блюдо, і воно круто заходить на сніданок з чашкою кави або чаєм. Взагалі бейгл можна приготувати з різною начинкою. А я вам покажу, як зробити його з крем-сиром, лососем", - написав кухар.

Інгредієнт:

Для тіста:

350 г борошна
125 мл теплої води
1,5 ст. л. цукру
½ ч. л. солі
2 ст. л. олії
1 яйце (для змащення)
10 г живих дріжджів
1 ст. л. кунжуту (для посипання)

Для начинки:

300 г слабосоленого лосося
250 г крем-сиру
1 буряк
10 гілочок кропу
10 гілочок меліси

Дивіться на відео, як страву готує Євген Клопотенко.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт кручеників з салом і часником.

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Евгений Клопотенко
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