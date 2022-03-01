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У Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах (відео)

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Вівторок 01 березня 2022 14:29
У Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах (відео) Фото: Володимир Зеленський виступив у Європарламенті (president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський 1 березня виступив з промовою в Європарламенті. Він назвав Володимира Путіна вбивцею українських дітей. Коли глава держави закінчив - йому аплодували стоячи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Депутати Європарламенту висловили свою повагу Зеленському і аплодували хвилину стоячи - на початку і в кінці промови.

"Вчора 16 дітей загинули. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!"- емоційно заявив Зеленський.

Президент нагадав, що вранці 1 березня дві крилаті ракети потрапили в найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.

Зеленський закликав підтримати наш народ у боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.

"Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми такі ж, як ви... Доведіть, що ви з нами. Доведіть, що ви європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Слава Україні!"- закінчив президент.

Нагадаємо, що Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС.

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