Евровидение 2024. Прогноз победителя после обнародования всех песен

Кто победит на Евровидении 2024

Первую строчку букмекеры отдают эксцентричному хорватскому исполнителю Baby Lasagna. Марко Пуришич представит на конкурсе свою зажигательную композицию Rim Tim Tagi Dim, которая, к слову, уже стала мировым хитом.

Этот трек является рассказом, описывающим путешествие молодого парня из Хорватии в поисках светлого будущего в другой стране.

Третье место, по мнению букмекеров, займет представительница Италии, 22-летняя Анджелина Манго с песней "La noia". Эта работа уже была отмечена престижной премией "Джанкарло Бигацци" за лучшую музыкальную композицию на Фестивале Санремо.

Далее следуют Швейцария (4 место), Нидерланды (5 место) и Бельгия (6 место). Остальные участники имеют малый шанс на победу и попадание в топ-3, считают букмекеры.

Какое место займет Украина?

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil, которые споют песню "Teresa & Maria", имеют шанс занять второе место на Евровидении 2024. Наши певицы отстают от первой строчки всего на 5%.

Вместе с тем, в голосовании меломанов на фан-сайте Евровидения, украинский дуэт занимает 12 строчку, по состоянию на 19 марта. Поклонники поп-музыки здесь солидарны с букмекерами, отдавая первенство хорвату.

Прогноз победителя Евровидения 2024