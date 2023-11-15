Евровидение 2024. Букмекеры уже выбрали победителя: это не Украина

Кому прогнозируют победу на Евровидении 2024 года

По состоянию на 15 ноября, по мнению букмекеров, победу на конкурсе с большей долей вероятности одержит представитель или представительница Израиля. На втором месте идет Украина. Замыкает тройку призеров будущего конкурса Швеция.

Топ-10 претендентов на победу выглядит следующим образом:

Израиль

Украина

Швеция

Италия

Норвегия

Франция

Испания

Финляндия

Азербайджан

Нидерланды и Великобритания делят 10-е место между собой.

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Заметим, что на сегодняшний день со своим представителем на Евровидении 2024 года определились только французы.

Их страну будет представлять победитель 5-го сезона талант-шоу The Voice: la plus belle voix (аналога украинского "Голоса страны"), 34-летний певец Slimane с песней “Mon amour”.

Когда и где состоится Евровидение 2024

Первый полуфинал конкурса, который пройдет в шведском Мальме на Malmö Arena благодаря победе певицы Лорин в прошлом году в Ливерпуле, состоится 7 мая 2024 года (вторник). Второй - 9 мая (четверг). Дата Большого финала Евровидения 2024 - 11 мая (суббота).

Добавим, что Мальме в третий раз будет принимать Евровидение: песенное действо проходило в этом шведском городе в 1992 и 2013 годах.

Евровидение на Malmö Arena (фото: eurovisionworld.com)

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